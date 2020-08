Forgács Péter: Alig hiszem el, hogy itt lehetünk

Dr. Perger Elza alpolgármester köszöntőjével kezdődött csütörtökön a Győri Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülése, amelyen jelen volt Silló István zeneigazgató, és Nagy Balázs színházért felelős polgármesteri biztos is.

Forgács Péter igazgató bemutatta Borbás Zoltánt, a színház újonnan kinevezett ügyvezető igazgatóját, aki beszédében kiemelte, hogy mindennap azért fog dolgozni, hogy a színház stabilan, gondok nélkül, nyugalomban működhessen. Ezt követően Forgács Péter összegezte, mi minden történt, március 12-e óta, amikor félbeszakadt az évad.

A Kaszás Attila-díj győri jelöltje

Hangsúlyozta, azért szomorú, mert ez egy rekordévad lehetett volna, ha nem szól közbe a járvány. Köszönetét fejezte ki társulat tagjainak, akik nem adták fel és ötleteiknek,online jelenlétüknek köszönhetően ezidő alatt is meg tudott maradni a kapcsolat a nézők és a színház között.

Csak az előadások maradtak el, a háttérben minden területen folyt a munka, de ezek közül is kiemelte, hogy a Műhelyházban ez idő alatt elkészültek a Menyasszonytánc és a Bánk bán díszletei, ez utóbbit már fel is állítottak a Margitszigeten.

De előre is tekintett: arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 23-án éjfélig még lehet szavazni a Kaszás Attila-díj jelöltjeire, és arra kérte a kollégákat, hogy szavazzanak Csankó Zoltánra, amire a társulat ovációval reagált.

Jön a Szerelmes Shakespeare

Elmondta, hogy szerdán új hangrendszert telepítettek a Nagyszínházba, amelynek köszönhetően kiváló hangminőségben élvezhetik a nézőtér minden pontjáról az előadásokat a nézők. Majd ismertette az új évad előadásait. Érkezik a világ első klezmer musicalje, a Menyasszonytánc; két csodálatos klasszikus, Az öreg hölgy látogatása és a Liliomfi; a legemblematikusabb magyar opera, a Bánk bán; a nagysikerű film színpadi változata, a Szerelmes Shakespeare és egy örökzöld operett, a Csókos asszony.

A Kisfaludy terem is a szokásos csemegékkel várja ínyencségre vágyó nézőit. Műsorra tűzik az elévülhetetlen Primadonnák írójának fergeteges bohózatát, A hőstenort és a filmtörténelem egyik legszebb drámáját, az Esőembert. Az előadást a finn Pekka Laasonen rendezi majd, aki Győr testvérvárosából, Kuopióból érkezik.

500 fős keret

Felsorolta azokat a feltételeket amelyekkel megkezdik a bérletek és jegyek értékesítését: bérletújításra augusztus 10-30 között van lehetőség. Ezzel az elmúlt három napban már több mint ezren éltek. Az új bérletvásárlókat szeptember 1-től várják. A nézőktől azt kérik, hogy viseljenek maszkot, amikor belépnek az épületbe, fertőtlenítsék a kezüket. Hozzátette, teltház lehet, de a lépcsőjegyeket nem lehet majd váltani. A bérletmentes előadásokra is csak annyi jegyet fognak kiadni, amennyivel tartani tudják az 500 fős létszámot és ebbe a keretbe beleszámítanak a társulat, a zenekar tagjai is.

Örökös tagok

A társulat egyperces néma felállással emlékezett az idén elhunyt kollégáira, majd Forgács Péter elköszönt azoktól, akik nyugdíjba vonultak, köztük Szikra József színművésztől. Új tagokat is bejelentett: a színpadon láthatják majd a nézők Karácsony Gergelyt, karácsony Szilveszter fiát. Végezetül bejelentette, hogy ebben az évben Pellekné Molnár Zsuzsanna főkönyvelőt és Horváth László hangosítót választottak a társulat örökös tagjaivá.

Pellekné Molnár Zsuzsanna – akinek nyugdíjba vonulását is most jelentették be -, 1991 áprilisától tagja a társulatnak, Horváth Lászlónak ez a második munkahelye, 1984 októbere óta dolgozik a színháznál. Mindketten elmondták, hogy meglepetésként érte őket az elismerés, és nagyon boldogok.