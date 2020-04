Fesztiválozz virtuálisan – minden nap!

Több mint 100 fesztivál, klub és koncerthelyszín összefogásával két hete indult el az ország legnagyobb virtuális rendezvénysorozata, a Maradj Otthon! fesztivál, amely már több, mint 2 millió embert ért el a Facebookon. A szervezők célja, hogy olyan zenei és más típusú közvetítéseket kínáljanak, amelyek arra ösztönzik a közönséget, hogy az előírásokat komolyan véve ne hagyják el a lakóhelyüket.

A szervezők száznál is több hazai zenekart, előadót kértek fel, hogy a közös cél érdekében a saját felületeiken rendszeresen nyilvánuljanak meg posztokkal, filmekkel, közönségtalálkozókkal, ezeket a MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL Facebook-oldalán is követhetik a rajongók. Ugyanez az oldal figyelemmel kíséri és ajánlja azokat a házi koncerteket, amelyeket az előadók otthonról, stúdióból közvetítenek, ezzel elviselhetőbbé téve a bezártságot. Az indulás óta, alig egy hét alatt 35 ezer feletti az oldal követőinek száma, az eseményre 105 ezernél is több visszajelzés jött, a bejegyzések pedig közel 2 millió embert értek el.

A virtuális fesztiválon szinte minden megtalálható, ami egy “rendes” bulin: reggel “karanténtesivel” vagy jógával indul a nap, délben a gasztro-félóra következik, kora délután olyan neves orvosok-pszichológusok “rendelnek”, mint Dr Zacher Gábor, Dr Hevesi Krisztina, vagy Dr Almási Kitti, de óriási sikere van a POKET-es Ember Márk felolvasó-félórájának és Kiss V. Balázs bűvésziskolájának is.

Az esti program 19:00-kor indul be igazán a #maradjotthonchallenge-dzsel, amelynek minden este egy-egy híresség a házigazdája – ők az otthonukba invitálják a nézőket, és arról mesélnek, hogyan élik meg ezt a különös, mindannyiunkat megviselő helyzetet. A sorozatot Majka indította, majd olyan előadók vették át a stafétabotot, mint Király Viktor, Fluor Tomi, Rúzsa Magdi és Ganxsta Zolee.

A 20 órakor kezdődő idősáv a “kanapékoncertek” és dj-setek időszaka. Itt kap helyet szerdánként Ákos egy-egy újabb koncertfilmje, de játszott már élőben a Halott Pénzes Járai Márk, Puskás Peti és Dallos Bogi, a New Level Empire, a Mystery Gang, és óriási sikert aratott az ezúttal szólóban, egy szál gitárral zenélő Follow the Flow frontember, Szakács Gergő is.

A közvetítéseket természetesen bárki ingyen nézheti a Maradj Otthon! fesztivál Facebook-oldalán.

A vasárnap programjai – a teljesség igénye nélkül:

16:00 Follow the Violin karanténkoncert

18:00 Bagossy Brothers Company Road Movie premier

19:00 #maradjotthonchallenge Bagossy Norbival

20:00 Margaret Island klippremier és kanapékoncert

A „MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL” egy nonprofit kezdeményezés, munkatársai társadalmi munkában vesznek részt benne. Támogatást, szponzorációt senkitől nem fogad el. Az induló oldal a fenti célokon túl semmilyen más célt nem szolgál, más tartalomnak se most, se a jövőben nem ad otthont. A felmerülő költségek finanszírozását a VOLT Produkció önerőből vállalja.