Fejős Éva ajánlja: mit olvassunk a karantén alatt? 

Egy kapuzárási pánikkal küzdő családanya, egy kivételes szívsebész, és egy különleges születésnap, különleges szemszögből bemutatva. Három könyv, három különböző téma, a szerzőkben pedig egy a közös: mindannyian Fejős Éva Regényíró november kihívásán írták meg első regényüket, amely most e-könyv formában napvilágot lát. A könyvesboltok ugyan zárva tartanak, de olvasni most is lehet, sőt kell is, hiszen segít kiszakadni a mindennapokból. Fodor Zsana, Szénási Krisztina és Székely Nagy György elsőkönyves szerzők, akiket érdemes lesz követni, regényeik pedig hasznos, szórakoztató és elgondolkodtató olvasmányok lehetnek a karantén napjai alatt.

Fodor Zsana – Elhúztam, anyátok A könyv egy negyvenes éveihez közeledő nő válságáról szól, aki szeretne kiszakadni a mindennapjaiból, a családból, a házasságából. A szerkesztőként dolgozó írónő humoros, ám egyben viharos regényt írt, amelynek központi témája nem csak a negyvenes családanyákat érinti és érdekelheti, hanem minden korosztályt. A regény hőse, Clarissa néhány napja úgy érzi, valami gond van vele. Méghozzá éppen éjszaka törnek rá viharos vágyak. Így, közel a negyvenhez, tippelgetni kezd: ugyan mi lehet a gondjai hátterében? Ilyen az, amikor a kapuzárási pánik beköszön? Vagy talán máris a menopauza szórakozik vele? Tanácstalan: mi a jó nyavalya fészkelhette be magát az álmaiba, felborítva lelki egyensúlyát, mígnem barátnője, Rose ki nem rángatja otthonról, és el nem viszi egy beachbuliba. Ott aztán minden világossá válik számára… Berlin zártkörű bulijaiba keveredni olyan kalandokat jelent, melyekről eddig álmodni sem mert. Vagyis de. Pont ez a baj…Peter nem veszi észre az előjeleket, ugyanis felesége, Clarissa nagyon jól titkolja gondjait. Egy nap azonban, az éjszaka közepén, ott találja magát a közepében. Felesége olyat mutat neki, amitől tátva marad szeme-szája. Ettől kezdve fenekestül felfordul addigi nyugodt életük. Peter nem győzi kapkodni a fejét. Támogatja ugyan Clarissa döntéseit, ám olyan lapokat dob elé az élet, melyek megingatják hitében. Még az is lehet, hogy enged a csábításnak. Csak egyszer. Talán megérné kipróbálni, milyen szolgáltatást nyújt Sisy, az eszkortlány, aki nem mellesleg Clarissa barátnője, ráadásul Peter barátja, Carl eszkortcsaja. Mi lesz ebből…? Székely Nagy György: A Jóember A szerző 61 éves, aki korábban egy hipermarket-hálózat könyvrészlegének sikeres menedzsere volt, ám végül személyzeti vezető feleségével együtt úgy döntöttek, új életet kezdenek egy távoli országban. Bristolba költöztek, ahol fizikai munkát végeznek. Mellette megszületett György első regénye, A Jóember, amely egy magyar szívsebészről szól, aki külföldön valósítja meg az álmait. A regény főszereplője egy főrangú pártfunkcionárius fia, Megyeri Norbert, aki a nyolcvanas évek Magyarországán indul el az emberré, jó emberré válás útján. Nem tud és nem akar megalkudni, élni a szülei adta előnyökkel. Napról napra szembesül az élet valóságával munkahelyi és magánéleti konfliktusai kegyetlenül nehéz döntésre kényszerítik: elhagyja az országot. Idegen földön bizonyít: újra és újra képes felállni a padlóról, kimenekül életveszélyből, eközben megmutatja emberségét és kivételes sebészi képességeit. Poklokat jár be és csúcsokra jut föl. Csalódik szerelemben, barátságban, mígnem egyszer egy váratlan esemény meghozza neki az igaz boldogságot, amely talán örökké tart… Ahol csak jár, fantasztikus emberekkel találkozik. Nővérekkel a pesti klinikán, akik hisznek a szeretetben, és mindig, mindent megtesznek a betegekért. Andrással, „proli” barátjával, aki megmutat neki egy másik Magyarországot. Később Hamburgban a hírszerzés, a sötét oldal embereivel. Amerikában Ted Rosskowsky sztársebésszel, aki felfigyel tehetségére, Melindával, aki megismerteti az önzetlen szerelemmel. És eljut Afganisztánba, majd Irakba, ahol nap mint nap dörögnek a fegyverek. Norbert, a Jóember mindvégig a barátunk, akinek drukkolunk, akit szeretünk, és aki egy kicsit visszahozza a nyolcvanas évek hangulatát, humorát, hangját, miközben valósággal átlök bennünket, olvasókat a huszonegyedik század valóságába. Szénási Krisztina – Születésnap A szerző foglalkozása mentáltréner és coach, akinek saját vállalkozása van. Krisztina egy családi születésnap történetét írta egyedi módon, monológokban, amely a történetet különösen izgalmassá és sodróvá teszi. A szerző 15 különböző karakter bőrébe bújt, kamasztól az ünnepeltig, a cselekmény szerteágazik, a végén mégis összeérnek a szálak… Egy parti, ahol minden megváltozik…Kivételes alkalom, ám messze nem példátlan. Összejön egy család, a rokonság apraja-nagyja, hogy együtt köszöntsék fel a Nagypapát a nyolcvanötödik születésnapján. De mi történik akkor, ha egy asztalhoz ültetünk két kamaszt, egy tökéletességre görcsösen törekvő édesanyát, egy kissé bohém művészházaspárt meg egy sikeres szoftverfejlesztőt? És még sok más, egymáshoz a alig-alig passzoló rokont. Ilyen színes kavalkád e jubileumi vendégsereg. Csoda-e ha ez az egyszerű együttlétnek induló, születésnapi köszöntő sorsfordítóvá válik többük életében? Pedig igazából nem is történik semmi különös. Vagy mégis? Utazásra hívjuk az Olvasót. Nem egzotikus tájakra, hanem legbelsőbb gondolatainkba, érzéseink mélyére vezet az út. Nem kevésbé rögös, és járatlan út ez, mint messzi kontinensekre kalandozni, és talán épp annyi meglepetést tartogat. A könyvben egybeér jelen, múlt és jövő, mialatt a valóságban a történet eleje és vége között csupán pár óra telik el. És a nap végére már semmi sem olyan, mint amilyen előtte volt.