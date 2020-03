Ezt ne hagyja ki: maszkban zenélt egy jót a Cseh Tamás Band – videó!

A zenész szomszédok maszkban ragadtak hangszert, ügyelve még arra is, hogy kellő távolságban muzsikáljanak egymástól.

Nagy népszerűségnek örvend a Facebookon a Cseh Tamás Band tagjainak rögtönzött muzsikája, s minden bizonnyal a szomszédaik is lelkesen fogadták a kertvégi koncertet. Cseh Tamás a hegedűt, Cseh Sándor a brácsát szólaltatta meg, míg Lelkes Márton harmonikán, Lelkes Tibor nagybőgőn játszik. Ráadásként a zenész szomszédok maszkban ragadtak hangszert, ügyelve még arra is, hogy kellő távolságban muzsikáljanak egymástól. A Cseh Tamás Band egyébként a Kapuvár Néptáncegyüttes zenekara is egyben.