Eszterháza Szimfóniái XXII. – Az Orfeo Zenekar lép fel az Esterházy-kastélyban

A Haydn-életmű hiteles helyszínén, Eszterházán, a fertődi Esterházy-kastélyban nincs annál nagyobb öröm, mint az, hogy hamarosan hangok, zene, közönség tölti be a kastély káprázatos dísztermét – jelentette be Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Július és augusztus fordulója első hétvégéjén (július 31, augusztus 1-jén és 2-án) Vashegyi György és világhírű korhű hangszeres együttese, az Orfeo Zenekar tér vissza Eszterházára az 1998-ban megkezdett, Haydn összes szimfóniáját bemutató monumentális sorozatának huszonkettedik részével – ismertette az ügyvezető.

A hangverseny különlegessége, hogy Vashegyi György és az Orfeo Zenekar 1998 és 2009 között Haydn óta első ízben adta elő a mester valamennyi London előtt született szimfóniáját keletkezésük helyén, korabeli hangszereken és a korabeli előadói létszámú együttessel.

Ez a rang az, amely az eszterházai minőséget hordozza és amely egyediségünk felbecsülhetetlen értéke. Helyszínként, Haydn-szellemisége örökségeként egyaránt – fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin.

A három koncerten a helyszínen keletkezett szimfóniák mellett L. van Beethoven egy és W.A. Mozart két zongoraversenye is felcsendül fortepianon.

Haydn-ról írta maga korában egy lap: „ez a zenei Shakespeare … egy olyan zseni, akinek sokoldalúsága magában foglalja a harmónia minden erejét és a dallam minden energiáját, pátoszát és szenvedélyét! Aki képes megrémíteni a mennydörgésével, vagy együtt csicseregni egy madárral!”

– Jöjjenek és csodálják a múlt csodáinak feltámadását, az egykori és mai szellem teremtőerejének egymásra-találását! Szárnyaljanak a hangok, ragyogjon Eszterháza fénye, hasson a szépség, a harmónia, a művészet a jelenben és a jelenre! – hangzott Egresitsné Firtl Katalin művészetbarátoknak szóló invitálása.

Kastélykoncertek 2020

Eszterháza szimfóniái XXII

2020. július 31. – augusztus 1-2., 19.00

Apollo-terem, Esterházy-kastély, fertőd

Műsoron L. van Beethoven egy és W.A. Mozart két zongoraversenye, valamint J. Haydn szimfóniái

Közreműködnek:

Berecz Mihály – fortepiano

Orfeo Zenekar (korhű hangszereken)

Paulik László – koncertmester

Vashegyi György – karmester

A versenyművek szólistája, az eszterházai közönség előtt sem ismeretlen Berecz Mihály, a fiatal magyar pianista-generáció legkiemelkedőbb egyénisége, aki mentora, Kocsis Zoltán vezényletével tizenhat évesen mutatkozott be.

2018-ban arany minősítést nyert a II. Manhattan Nemzetközi Zenei Versenyen és elnyerte a londoni Királyi Zeneakadémia Harriet Cohen díját is. A zenekritikusok elismerően nyilatkoznak kifinomult, stílus- és kottahű, ugyanakkor felszabadult, energikus interpretációiról.

Akárcsak Shakespeare tragédiáiban

2020. július 31., péntek 19.00

Apollo-terem

J. Haydn: 43. Esz-dúr „Merkúr” szimfónia

J. Haydn: 91. Esz-dúr szimfónia

L. van Beethoven: B-dúr zongoraverseny Op.19

Haydnt oxfordi díszdoktorrá avatásakor a European Magazine levelezője így jellemezte: „ez a zenei Shakespeare – ez a zenei Drawcansir, aki egy kerub énekével is felveszi a versenyt, és megbabonáz egészen a balladáig terjedő valamennyi árnyalattal – egy olyan zseni, akinek sokoldalúsága magában foglalja a harmónia minden erejét és a dallam minden energiáját, pátoszát és szenvedélyét! Aki képes megrémíteni a mennydörgésével, vagy együtt csicseregni egy madárral!”

Haydn viszont – egy harmadkézből származó tudósítás szerint – ekként alkotott őszinte véleményt Beethovennek a műveiről: „Véleményem szerint az ön műveiben mindig lesz valami – ha nem is különcködő, de legalábbis szokatlan: az ember gyönyörű dolgokat, sőt csodálatra méltó részleteket talál majd bennük, viszont itt-ott valami különöset, sötétet, mivel ön maga is kissé baljóslatú és különös, és a muzsikus stílusa mindig az emberé magáé. Nézze meg az én kompozícióimat. Gyakran talál majd bennük valami joviálisat, mert magam is ilyen vagyok; egy komoly gondolat mellett egy vidámat lel, akárcsak Shakespeare tragédiáiban.”

Az élet kristálygömbje

2020. augusztus 1., szombat 19.00

Apollo-terem

J. Haydn: 42. D-dúr szimfónia

W.A. Mozart: B-dúr zongoraverseny KV450

J. Haydn: 89. F-dúr szimfónia

„Mozart […] az élet minden aspektusát felmutatja kristálygömbjében. Mozart zenéje dráma, párbeszéd, szereplőinek szüntelen jellemzése … nem beszél önmagáról: ő mindnyájunkról szól, az emberi faj muzsikáját írja, miközben kezében tartja a fonalat, amely az isteni princípiumhoz köti.” – nyilatkozta a világhírű zongoraművész, Piotr Anderszewski.

„Mindkettőt olyannak tartom, amelyek megizzasztanak” – írta Mozart az önmaga számára írt, 1784-ben nagy sikerrel bemutatott versenyművekről. A B-dúr darab rendkívül komplex és virtuóz, mely kiemelkedő helyet foglal el szerző egyedülálló zongoraverseny-sorozatában is. A koncertet két lebilincselő Haydn szimfónia keretezi. Szimfóniái előadásával kapcsolatban maga Haydn írta az 1780-as évek végén: „Tisztelettel kérném megmondani az hercegi karnagynak, hogy ezt a három szimfóniát, sajátos effektusaik (sokféle szokatlanságuk) miatt az előadás előtt legalább egyszer gondosan és különös figyelemmel próbálják össze”.

A kisasszony

2020. augusztus 2., vasárnap 19.00

Apollo-terem

J. Haydn: 30. C-dúr „Alleluja” szimfónia

J. Haydn: 24. D-dúr szimfónia

W.A. Mozart: Esz-dúr „Jeunehomme” zongoraverseny KV 271

„Mióta Haydn megváltoztatta vagy újra megadta a bécsi muzsika hangját, az ugyan karakteresebb, mint valaha, … a méltóságból viszont … túlságosan a játékosságba süllyedt. […] Úgy látszik, a színház világából kitiltott kis komika a zeneművészetnél könyörgött bebocsáttatásért; a láthatólag jó kedélyre termett pap [Haydn] szíve meglágyult, megragadta a mulatságos szerzetet, s betaszajtotta a templomába – azóta nevetünk a bécsi zenén.” – írta C. L. Junker 1776-ban. A szimfónia irodalmának bölcsője Haydn Eszterházája. E korai művek nélkül elképzelhetetlen lett volna a műfaj későbbi, több évszázados sikertörténete. Mozart a „Jeunehomme” melléknevű, egyik legkifinomultabb, legszervezettebb zongoraversenyét egyes feltételezések szerint Victoire Jenamynek írta, aki 1776-ban feltehetően Salzburgban is megfordult. A „kisasszony” Mozart barátjának, a 18. század legjelentősebb koreográfusának, az 1770-es években Bécsben tevékenykedő és társulatával 1772-ben Eszterházán is vendégszereplő Jean George Noverre lánya volt.

Jegyár: 7000 forint

2020. július 17-ig 20% elővételi kedvezménnyel: 5600 forint

Jegyvásárlás: a www.jegymester.hu weboldalon, vagy a fertődi Esterházy-kastély recepcióján.