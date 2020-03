Esterházy-kastély: elindultak a körpanorámás virtuális kastélytúrák, online tárlatvezetés is lesz

Körpanorámás virtuális séta a fertődi Esterházy-kastély csodaszép múzeumi tereiben.

Éljék át a csodát, amit a barokk-rokokó kastélyegyütteskínál, a legek kastélyaként. Barangoljanak web-oldalaink segítségével a fertődi Esterházy -kastélyban.

Nézzenek be mindennap virtuálisan – most egy ideig az interneten –az Esterházy-kastélyba és a nagycenki Széchényi-örökség helyszíneire! Várjuk látogatóinkat – egyelőre – a facebook-oldalainkon és a weboldalakon, abban a meggyőződésben, hogy kellő fegyelmezett magatartással elérjük, hogy minél előbb újból lehetővé váljon az, hogy személyesen is ellátogassanak a legek kastélya csodavilágába.

Haydn-vonósnégyes-muzsikát, a kastélypark tavaszi fényeit, a díszterem szépségeit kínáljuk, körpanorámás kastélytúrákat, majd online idegenvezetést is. Csodaszép kastélytereinkkel, további látványélményeket kínáló anyagainkkal szeretnénk lehetőségeink szerint enyhíteni a bezártság-érzést, könnyebbé tenni az előttünk álló időszak küzdelmekkel teli, nehéz napjait.

Körpanorámás virtuális séta a fertődi Esterházy-kastélyban 1. megtekinthető itt >>