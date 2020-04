Érintésmentes szeretet: Kézművesek portékáit ajánljuk az ünnepi napra

Ölelés és puszi nélkül készülünk az idei anyák napjára. Szeretetünket kénytelenek vagyunk postára adni. Megyei kézművesek termékei közül válogattunk hozzá kísérő ajándékötleteket, akik egyből a címzetthez küldik a csomagot.

Gyöngyből fűzött virágok

– Minden évben nagyon készülök az anyák napjára, mert nagy öröm, hogy az általam készített virágokkal lepik meg az édesanyákat, nagymamákat – mondta Kővágóné Papp Edina. Már 700 forinttól lehet válogatni a gyöngyből fűzött virágok közül.

Textiltulipánok

– Féltve őrzöm a gyermekeimtől kapott anyák napi ajándékokat – mondja Tüskésné Zsilák Judit. – Kézművesként ezzel a tudattal készítem az anyák napi textilajándékokat.

Szívek, levendulás termékek, tulipánok 1200–2000 forint között kaphatóak, az elkészítési idő, amennyiben egyedi ajándékról van szó, 1–3 nap.

Egyedi, saját készítésű textilajándékokkal is kedveskedhetünk.

Mézeskalács szívek

– Háromgyermekes anyukaként szerettem volna szép sütiket készíteni a gyerekeimnek, a mézeskalácsot nagyon szerették, így kézenfekvő volt, hogy megpróbálkozom az írókázással – mesélt a kezdetekről Steczina Mónika.

Mama, Mami, Anyu, Anya, Édesanyám, Dédi felirattal, 700 forintos darabáron rendelhetőek a mézeskalács szívek, de kérésre egyedi feliratot is készítenek.

Bőségcsomag a futártól

– Pannonhalma negyven kilométeres körzetében és Győrben szállítunk házhoz különféle termékeket helyi termelőktől, kézművesektől – mutatja be a szolgáltatást Maszler Kata.

A Spájzfutár több termékcsoportot kínál anyák napjára. Van bőségkosár egyedileg összeállítva környékbeli termelők termékeiből, különleges desszertek, 3D-s virágtorta, élő virág, ajándéktárgyak. Az árak széles skálán mozognak, néhány száz forintos tételtől 5–10 ezer forintig.

Környezettudatos textíliák

– Az ajándék olyan valami, amit nem kérünk, amit nem akarunk, de amikor a kezünkbe vesszük, elmosolyodunk, és amikor használjuk, mindig eszünkbe jut az ajándékozóhoz kötődő szeretetünk – vallja Bogdányi Marcsi.

Kézzel készített, környezetbarát, mosható, újrafelhasználható hétköznapi textíliák készülnek műhelyében természetes alapanyagokból. Uzsonnacsomagolók, kenyereszsákok, bevásárlótáskák, horgolt arctisztító korongok, szappanzsákok közül válogathatunk 1000 és 5000 forint között.

Kívánságkarkötő

– Minden kívánságzsineg szeretettel készül és a tulajdonosával válik egésszé – meséli Csermák Tímea. – Ez egy kívánságkarkötő, amit ha a megajándékozott felköt, kívánhat valamit és a legenda szerint ha leszakad magától, akkor teljesül a kívánság.

Díszek fából

– Lézervágott fából készült termékeink könnyen díszíthetőek festéssel, dekupázs-, transzfertechnikával, pirográffal, de natúran is mutatósak lehetnek egy-egy színes szalaggal kombinálva. Anyák napi termékeink 170 forinttól kaphatóak – mondta lapunknak Gortva Annamária.

Élethű virágok

– Élethű selyemvirágokból készítek virágdobozokat különféle jeles alkalmakra, de sokan választják lakásdekorációnak is, mivel remekül feldobja a helyiségek hangulatát – mondja Molnár Viktória.

Egyéni kéréseket is szívesen teljesít, de kész virágdobozok közül is lehet választani. Az áruk a dobozok méretétől és a beletett virágoktól függően elég nagy intervallumban mozognak, 3500 és 15.000 forint között.

Illatos kényeztetés

– A ünnepi pillanatokhoz az érzékeinken keresztül illatokkal kapcsolódhatunk és csak az ellazult, felejthetetlen pillanatok jutnak eszünkbe utólag – vallja László Gyöngyi.

Ajándékcsomagjában egy illatos, levendulás, kényeztető tönkölypárna és egy prémium angolrózsa-szappan található, hogy pihenés közben a természetben érezhessék magukat azok is, akik ebben a szép tavaszban nem jutnak hozzá közelről az imádott virágokhoz. A csomag ára: 5900 forint.