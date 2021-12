Eredeti reneszánsz technikákkal készül a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fiúkórus

Egyévnyi kényszerpihenő után az Ignatius koncertsorozat első előadásán hallhatta újra a közönség koncerten énekelni a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fiúkórusát a Collegium Musicum Jaurinense-t. A nagy múltú kórus új, fiatal vezetőjét, Bruckner Mátét kérdeztük az elmúlt évről.

A jezsuita rend győri gimnáziumában szinte a megalapulástól működött kórus. A XVIII. században évente közel 54 alkalommal léptek fel a gimnázium különféle liturgikus eseményein, a rend feloszlását követően pedig a kor legnagyobb zenei alakja, Istvánffy Benedek vezette. 1802-ben már a bencés rend irányítása alatt folytatja a gimnázium és vele együtt a kórus is a működést, bár ez idő tájt csak évi egy-két alkalommal énekeltek. A XX. században ismét megélénkült a zenei élet. 2002-ben pedig Kelemen Áron OSB szervezte újjá az együttest Collegium Musicum Jaurinense néven. Az atya most egy korábbi tehetséges kóristának, Bruckner Máténak adta tovább a kórusvezetői stafétát.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium kórusával?

– Hat évig jómagam is az iskola tanulója voltam. Sokat hallottam a gimnázium fiúkórusáról, így már a jelentkezésnél szerettem volna, ha bekerülök. Számos jó emlékem kötődik ezekhez az évekhez, az itteni tapasztalataimnak köszönhetem, hogy végül a zenei pályát választottam.

– Ha jól tudom, külföldön tanultál tovább. Milyen tapasztalatokat szereztél ez idő alatt?

– Találkoztam egy énekessel, aki Hollandiában, Hágában tanult, a vele való baráti ismeretség és a kalandvágy vezetett végül erre az útra. Az egyetem zenei tanterve pedig olyan volt, amilyennel itt Magyarországon nem lehet találkozni. Az egyik elsőéves projektünk kapcsán találkoztam a reneszánsz zenével, azon belül is a reneszánsz polifóniával, azaz többszólamúsággal, ami a mai napig a szívem csücske és az egyik fő kutatási területem.

– Hollandiából hogy kerültél vissza Győrbe?

– Áron atya végig figyelemmel kísérte a tanulmányaimat. Ő ajánlotta fel, hogy csatlakozzak, mert látta, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amelyeket a bencés kórusban is remekül lehetne kamatoztatni. Kezdetben a feladatokat megosztva vezettük a kórust, majd idővel egyre több dolgot bízott rám. Az első vezénylésem, hogy mindent én tartok kézben, nagyon félelmetes élmény volt. Most már a teendők többségét én irányítom, de továbbra is konzultálunk egymással Áron atyával.

– Egy éve vagy már a kórus élén, volt olyan dolog, amit te „honosítottál meg”?

– A Collegium Musicum Jaurinense-t mindig is jellemezte a régi zenei szellemiség. Én úgy oktatom a fiatalokat, ahogy a XV–XVI. századi énekeseket is oktatták. Ez főleg a szolfézstanulásnál érhető tetten, a középkori zenei tantervre, az úgynevezett „musica practicára” kell itt gondolni. Szerencsére a tagok nagyon nyitottak voltak, és pozitívan fogadták a változtatási ötleteimet. Olyan szempontból nem tipikus kórusvezető vagyok, hogy az egyik szólamot én magam is éneklem, tehát nem csak egy karnagy vagyok a fellépéseken.

– Az elmúlt időszak nektek sem volt könnyű. Hogy élted meg, hogy az első kórusvezetői éved így alakult?

– A járvány eléggé rányomta a pecsétjét az egész évre. Csak jóval kevesebbet tudtunk próbálni, és ezeken is kevesebben tudtak részt venni. A szokásos fellépések nagy része pedig elmaradt. Öröm volt az ürömben, hogy így egy kicsit nyugodtabban tudtam megtenni az első szárnypróbálgatásaimat, nem volt olyan kritikus a helyzet. Most sokkal több a rohanás. A tagok azonban nagyon megleptek és minden várakozásomat felülmúlták, úgy érzem, rengeteget fejlődtünk ez idő alatt.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve, akár a Collegium Musicum Jaurinense-szel, akár a zenei pálya más területén?

– Más kórust egyáltalán nem szeretnék vezényelni. A Collegium Musicum Jaurinense annyira különleges és egyedi, hogy nem tudom elképzelni magam máshol, ezért is szeretnék minél tovább részt venni az itteni munkában. A kórushoz kapcsolódó terveim közt az első helyen az áll, hogy tökéletesítsem a pedagógiámat, hogy minél érthetőbben és élvezetesebben tudjam elmagyarázni a dolgokat a tanulóknak. Ehhez az elsődleges és másodlagos zenei szakirodalom, a művek tanulmányozása és a tapasztaltabb szakemberekkel való konzultálás szükséges. Emellett az együttes arculatának újításán is dolgozunk, a célegyenesben van már egy új honlap és logó. És fokozottabb jelenlétet szeretnénk a közösségi médiumokban is. Énekelni továbbra is nagyon szeretek, egy holland együttesnek, a Cappella Pratensisnek vagyok a tagja, ahol szintén a XV–XVI. századi mesterek remekművei kerülnek terítékre, eredeti kottákból előadva.