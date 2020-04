Először dolgozik otthonról? 7 tipp, amivel könnyebb és sikeresebb lehet a munkavégzés

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében nagyon sokan kezdtek távmunkában dolgozni. Közülük sokan életükben először próbálkoznak meg ezzel. Ebben nagy segítséget nyújt a modern technológia, ám még ez sem feltétlen tudja kizárni az olyan zavaró tényezőket, mint például a gyerekzsivaj, a kutyaugatás vagy egy kis nassolni való csábítása a konyhából. Az otthoni munkavégzés nagy mentális, gondolkodásmódbeli váltást igényel, hiszen hirtelen elvesztettük a munkahely jelentette társalgási és szociális lehetőségeinket. Viszont van néhány dolog, amivel hatékonyabbá tehetjük a távmunkát.

1.Tartsuk fenn a rutint

Ez az egésznek az alapja. Meg kell próbálni pontosan ugyanazt csinálni, mint egy átlagos munkanapon. Keljünk fel ugyanabban az időben, mosakodjunk meg és öltözzünk fel olyan ruhába, amiben dolgozni szoktunk járni, sőt, ki is sminkelhetjük magunkat, ha ez része a reggeli rutinunknak – és persze reggelizzünk meg. Minderre azért van szükség, hogy tudatosítsuk az agyunkat: készüljön fel a munkára. Az agyunknak azonban hamar feltűnik, hogy szokásos rutin utolsó lépése elmaradt, és nem indultunk el dolgozni. Ezért segíteni kell neki, hogy mégis munkaüzemmódba váltson át. A napi ingázás helyett sétáljunk egyet, vagy hallgassunk meg valamilyen szakmai hanganyagot, videót. Ez nem csak a reggeli indulásban segít, hanem abban is, hogy egész nap koncentráltak tudjunk maradni és kevésbé valószínű, hogy az online sorozatok elterelik a figyelmünket.

2. Jelöljünk ki munkaterületet

A megfelelő ráhangolódás fontos, de megtalálni a megfelelő helyet a munkához ugyancsak kulcskérdés. Elsőre ideálisnak tűnhet ölünkbe venni a laptopot és leülni a kanapéra, a szakértők szerint azonban ez rossz ötlet. Véleményük szerint, ha nincs elkülönített munkazónánk vagy dolgozószobánk, megoldás lehet, ha a hálószobának egy kisebb részét jelöljük ki erre a célra. Ha egy kis csendre és nyugalomra van szükségünk, hogy telefonhívásokat intézzünk, vagy koncentrálni tudjunk, csak csukjuk be az ajtót, ezzel tudatva a többiekkel, hogy most ne zavarjanak.

És ami nagyon fontos, ne stresszeljünk a házimunkán! Szánjunk tíz percet arra, hogy rendezett környezetet hozzunk létre magunknak, ahol jó dolgozni. De ne azzal induljon minden nap, hogy azon agyalunk, hogyan tudnánk minden ház körüli teendőt egyszerre megcsinálni.

3. Alakítsunk ki napirendet a gyerekekkel

A járvány miatt az iskolák is határozatlan időre bezártak, ezzel gyerekek százai kényszerültek otthon eltölteni az idejüket. Ráadásul most nincsenek táborok és a nagyszülőkre se tanácsos most bízni a gyerekeket, mivel a fiatalok könnyen megfertőzhetik az idősebb rokonokat. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy tudunk otthonról hatékonyan dolgozni, ha a gyerekekkel is foglalkoznunk kell?

Ebben a kérdésben a szülők mind egy csónakban eveznek, ezért felesleges kellemetlenül éreznünk magunkat azért, mert a gyerkőc vagy a kutya keresztülfut a szobán egy konferenciahívás közben. Azok, akik már korábban is dolgoztak otthonról, azt tanácsolják a többi szülőnek, hogy ne érezzék magukat bűnösnek azért, mert most az átlagosnál több időt töltenek a gyermekeikkel. Ugyanakkor ez nem jelent valódi megoldást, hiszen hosszútávon nem fenntartható az, hogy a gyerekekkel legyünk és a munkával is foglalkozzunk egyidejűleg. De akkor mit tegyünk?

A gyerekek idejét is ugyanúgy strukturálhatjuk, mint a sajátunkét, így számukra is világos lesz, hogy mikor tudunk velük foglalkozni, és mikor ne zavarjanak minket, mert dolgozunk. Segíthet, ha ehhez ütemtervet is készítünk. Így a kicsik is tudni fogják, hogy mit csináljanak azokban az órákban, amíg anyának és apának dolgoznia kell. Sőt, akár szüneteket is beírhatunk az ütemtervbe és az is hasznos lehet, ha beállítjuk az órát a telefonon vagy más készüléken, hogy jelezzen, mikor jön az az idő, amikor a szüleik velük tudnak foglalkozni.

4. Maradjunk kapcsolatban

Alapvető fontosságú, hogy az emberek saját maguk osszák be a feladataikat, az idejüket és az energiájukat, ha távmunkában dolgoznak. De az is fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk a kollégákkal. Így alkalmazottként és csapattagként is láthatóak és elérhetőek maradunk

5. Kerüljük el a teljes elszigeteltséget

Még a legintrovertáltabb emberek is élvezik a napi interakciókat a munkahelyen, mint például beszélgetések a mindennapi élet dolgairól, a közös nevetések. Az otthoni munka ebben az estben viszont olyan, mintha hirtelen becsapnák előttünk az ajtót, ami a társas élethez vezet. Emiatt sok távmunkában dolgozó érzi elszigeteltnek magát. Ennek azonban nem kell így lennie. A technológiának köszönhetően, még ha távmunkában is dolgozunk, az emberi kapcsolatainknak nem tűnnek el, csupán más csatornába terelődnek. Szóval használjuk a chatprogramokat és a videóhívásokat, vagy egyszerűen csak a telefont. És ne feledjük, nem csak munkaügyben beszélhetünk egymással, teljesen rendben van, ha társalgunk kicsit, mintha egy kávét innánk meg együtt.

6. Legyen személyes terünk

Ha valakivel együtt élünk, nagy a valószínűsége annak, hogy neki is otthonról kell dolgoznia. Amennyiben nagy házunk van, sőt, esetleg dolgozószobával, akkor ez nem feltétlen okoz gondot. Azonban, mi van akkor, ha egy apró lakásban élünk, ahol nincs zárható szoba? A legjobb, amit tehetünk, hogy mindegyikünk kialakít magának egy saját helyet, nem számít milyen kicsi is az, és ezt próbálja meg annyira elválasztani a lakás többi területétől, amennyire csak lehetséges.

Vegyük azt is figyelembe, hogy a munkahelyünkön is más emberek vesznek minket körül, miközben dolgozunk. Az, hogy telefonhívásokat vagy videó-konferenciákat bonyolítsunk le egy kis térben úgy, hogy ne zavarjuk egymást, nem lehetetlen. Mindössze némi tervezést és kommunikációt igényel. Beszéljük meg együtt, hogy fog alakulni a napunk, egyeztessük egymással az ütemterveinket, hogy ne keresztezzük egymás elgondolásait.

7. Ne hajtsuk túl magunkat

Próbáljunk meg nem beleesni abba a csapdába, hogy egész nap dolgozunk. Akik általában több órányi ingázással töltik az idejüket, gyakran arra használják az otthoni munkával felszabadult időt, hogy még többet dolgozzanak. Ehelyett inkább nézzünk meg néhányat azok közül az online koncert és előadás lehetőségek közül, amiket művészek kínálnak számunkra, esetleg vegyünk részt egy internetes jóga órán. Vigyük le sétálni a kutyát és próbáljuk megőrizni a fizikai és a mentális egészségünket is.

Forrás: CBC News. Eredeti cikk >>