Élmények napja idegenvezetőknek Eszterházán

Elismeréssel nyilatkoztak az ország minden területéről érkezett szakemberek a fertődi Esterházy-kastélyban tartott szakmai workshopon, amelyet az Idegenvezetők Világnapja alkalmából rendeztek.

Izgalmas, érdekfeszítő és hasznos volt a szakmai program – mondta el Osváth Ádám, történész, akit különösképpen a barokk-rokokó környezetben látható kínaizáló stíluselemeket hordozó terek látványa ragadott meg.

A vezetés igazán professzionális volt és meggyőző abban a tekintetben is, hogy az Esterházy-kastély és környezete, a kor, amely itt megjelenik turisztikai látványosságként egyedülálló és még számos rejtett értéket tartalmaz – tette hozzá a múzeumi szakember, aki nem először jár a kastélyban, de most is talált újat, emlékezeteset és élményszerűt, és olyant is, amiért még érdemesnek tartja visszatérni.

A résztvevők a szakmai program keretében megtekintették a kastélymúzeumot, tájékoztatást kaptak a múzeumpedagógiai programokról és helyszínekről, és egyedülálló barokk színháztörténeti túrán vehettek részt.

Tóth Éva, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kommunikációs igazgatója elmondta: A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben az a minőség, amit az Esterházy-kastély, mint egységes művészettörténeti értékként megjelenő épített örökség és természeti környezet képvisel, jól szolgálja azt a célt, hogy látványossága, gazdag élménykínálata, a változatos rendezvényprogramoknak köszönhetően a desztinációs, regionális turizmus – és ez által – gazdaságélénkítés szerepét egyre inkább betöltse. A turizmusfejlesztés hazafias tett. Ebben a küldetésben az idegenforgalomban munkálkodók, így az idegenvezetők is mind partnereinknek tekintendők – tette hozzá az igazgató – akiknek ezért is szervezünk immár többedszerre ingyenes szakmai workshopot, amelyeken számos olyan információt, ismeretanyagot, élményanyagot gyűjthetnek, amelyet továbbadhatnak mindazoknak az érdeklődőknek, akiket a legek kastélyaként várunk egész évben Eszterházára.