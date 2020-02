Bolond lakodalmassal búcsúztatták el a telet Ágfalván – fotók

Ágfalván hagyomány, hogy hamvazószerdán bolond lakodalmassal temetik el a telet jelképező koporsót. A falu apraja-nagyja maskarában, közte apácának vagy épp ennivaló édes epernek öltözve gyülekezett szerdán a fogadónál, hogy e mulatság résztvevője legyen.

A helybéliek úgy tudják, Magyarországon egyedülálló módon Ágfalva büszkélkedhet az évszázados német népszokással, a hamvazószerdán tartott hagyományos farsang- és télűző bolondos lakodalmassal.

– Ágfalván a világháború és a német nemzetiségű lakosok 1946-os kitelepítése után hosszabb szünet következett be, majd a tradíciót 1996-ban a falu helytörténésze, Böhm András kezdeményezésére elevenítettük fel újra. A jó kedvben, vendéglátásban és jó kívánságokban bővelkedő, a falusiak együvé tartozását erősítő farsang- és télbúcsúztatón még ha szerepel is pap a bolondos esketésben, játékuknak semmi köze nincsen a valláshoz – részletezte Csoltói József főszervező. – Bolond lakodalmasunk kacagtató érdekessége, hogy a menyasszonyt is fiú alakítja.

Mint mondta a „mátkapár„, Szántó Tibor és Dömötör Mátyás, a fiatalok jó bulinak tartják ezt a népszokást. Úgy látják, hogy a téltemetési mókázás népszerű a gyerekek között is, lesz jövője hát a hagyománynak. Az egykoron kiselejtezett evangélikus reverendát Szántó József nyugdíjas öltötte magára. „Legalább négy lányos háznál megállunk, ahol összeadom a bolond lakodalmas párját. A háznép megvendégeli a násznépet, pálinka, bor, üdítő és sütemények, fánkok teszik emlékezetessé a fogadtatást. S ilyenkor áldást is osztok a háziakra, az eladó leányokra, családot és sok örömet kívánva. Így kötődik a farsang- és téltemetés a falu lakóinak hétköznapjaihoz –részletezte.

A telet jelképező koporsót – amelyet végül az Egyesületek Háza udvarán temettek el – fiatalok cipelték végig a falun. Az Ágfalvi Fúvószenekar zenéje mellett a „násznép” jó hangulatban kísérte „utolsó útjára„ a koporsós telet, még ha az időjárás nem is mutatta semmi jelét annak, hogy az elmúlt hónapokban lett volna ereje a fagyos évszaknak.