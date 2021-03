Berzsenyis betyárok a legjobbak között

Két líceumi csapat is bekerült a Kreatív Történelem elnevezésű tanulmányi verseny középdöntőjébe, a Berzsenyis betyárok csapata pedig a legjobb nyolc közé küzdötte magát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Történelemtudományi Intézete és gyakorló iskolája szervezte azt az országos tanulmányi versenyt, ami Kreatív Történelem címmel Európa és Magyarország XVI-XVII. századi eseményeit dolgozza fel. A vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik. A verseny nem titkolt célja, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, és kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására.

– Nem a klasszikus történelemleckék elsajátításáról szól ez a verseny, sokkal többet kíván a diákoktól. Szükség van a fantáziájukra is, a kreativitásukra, sőt, a pandémiás körülmények miatt az innovációs lehetőségek minél szélesebb körű felhasználására is. Ezért is öröm, hogy a Líceumból két csapat is továbbjutott az elődöntőből, az egyik pedig a döntőbe, vagyis a legjobb nyolc közé is – mondta el a 11. D. osztályosok történelemtanára, Barlai Zsófia, aki a vetélkedő csapatok felkészítését is vállalta. A középdöntőbe jutott Baráth Ágnes, Neuhertz Richárd, Milchram Melitta és Lengyel Lilla teljesítménye is példás volt, a Berzsenyi betyárok fantázianévre hallgató csapat döntőbe menetelése pedig az egész iskolának büszkeség. Oláh Rebeka, Varga Petra, Bokori Zsófia és Németh Boglárka a tanárnő szerint is zseniálisan oldották meg a feladatokat. Készíteni kellett például egy ábrát, amin a kora újkori folyamatokat, azaz elsősorban a reformációt és annak főbb okait, menetét és következményeit kellett ábrázolni. Azután meg kellett alkotni egy scrapbookot, vagyis egy albumot, de úgy, mintha azt Bethlen Gábor állította volna össze saját életéről; sikereiről, szerelméről, útjairól és gondolatairól.

– A versenyt érdekesnek és izgalmasnak találtuk mindnyájan, összekovácsolt minket és közben a kreativításunkat is fejlesztette – mondta el a sikeres csapat egyik tagja, Oláh Rebeka Lídia. Azt is elárulta, hogy a Berzsenyis betyárok névvel elsősorban az iskolájukat szerették volna képviselni, s bár más fantázianevek is versenyben voltak, végül mind a négyen erre szavaztak.

Bokori Zsófiát arról kérdeztük, melyik feladatot találta a legnehezebbnek. Kiderült, hogy a második fordulós katonai szabályzat volt számára a legnagyobb kihívás, mivel ez rengeteg kutatómunkát igényelt.

– Szerencsére Varga Petra nagyon jó térképet rajzolt, ami alapján már sokkal könnyebb volt a feladat – mondta Zsófia. Hozzátette: – A döntőre próbálunk a lehető legjobban felkészülni. Azon vagyunk, hogy a feladatokat a legkreativabban, legügyesebben dolgozzuk ki. Ebben Barlai tanárnőre is mindig számíthatunk, ha bármi kérdésünk, kérésünk van, segít nekünk. Az egész csapat és a tanárnő is rengeteget munkát fektetett a versenybe.

Németh Boglárka elmesélte, hogy a döntőbe kerülésért két különböző feladatot kellett kreatívan megoldaniuk, amelyeket kettesével felosztottak maguk között. Két lány a XVII. századi hadügyi forradalomhoz kapcsolódóan dolgozott, amelyhez rengeteg rajz, térkép készült. Ketten pedig a XVI-XVII. századi festményekről készítettek múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet, amelyet digitális, illetve kézzel fogható formában is megalkottak.

– Főként online komnunikáltunk a jelenlegi helyzet miatt, illetve azért is, mert közülünk ketten vidéken élnek. Összességében így is tökéletesen össze tudtunk dolgozni, mint ahogy ezt az eredmény is bizonyítja – mondta el Boglárka.

Varga Petra számára is a katonai fejlesztési terv jelentette a legösszetettebb feladatot, de örömmel vállalta az illusztrációk elkészítését.

– Elkészítésük rengeteg kutatómunkát igényelt. Több különböző forrást elolvastam, és a neheze az volt számomra, hogy ezeket összeegyeztessem – árulta el Petra, aki társaival együtt arra készül, hogy a döntő hasonló kihívsait – teszteket és játékos feladatokat, illetve villámkérdéseket is – hasonló erőbedobással és felkészültséggel oldják meg.