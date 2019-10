Belülről is megszépül a lila-hegyi kilátó, éjszakai világítást is kapott – fotók

Második ütemben a lila-hegyi kilátó belső részét tették rendbe: a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. tavaly újította fel a nyúli létesítményt külső faelemekkel, most a környezethez illeszkedő teret és éjszakai világítást kapott.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. tavaly áprilisra Nyúl és Győrújbarát között felújította, bővítette a lila-hegyi kilátót, mely egykor geodéziai toronyként működött. Az összesen 64 millió forintból felújított, faelemekkel borított kilátó így eredeti funkcióját megtartva turisztikai célokat is szolgál.

A kilátó a környezethez illeszkedő motívumokat kapott. Egyedi, éjszakai világítást is felszereltek.

A tengerszint felett 313 méter magasan álló létesítményben hatvan lépcsőfokon lehet feljutni a 11,7 méter magas torony tetejében kialakított, fent kiszélesített teraszra. Ezt a kilátót elsősorban a bakancsos turisták kedvelik, s érzik magukénak. „Második ütemként szeretnénk ennek a kilátónak a belsejét is renoválni” – jelezte már korábban az erdőgazdaság. Mostanra ez is elkészült.

Orbán Tibor, a KAEG Zrt. vezérigazgatója elmondta: az első ütem után folytatódott a létesítmény fejlesztése.

„A kilátó hengerének belsejét a megbízott vállalkozó megtisztította a graffitiktől, majd a környezethez illeszkedő motívumokat kapott. Egyedi, 120 fokos szögben éjszakai világítást is felszereltünk a kilátóhoz, s a tetőn fényképek segítségével földrajzilag is könnyebben eligazodhatnak a turisták” – mondta, utalván arra is, hogy a létesítmény fejlesztése tovább folytatódik.

„Sokoró legmagasabb pontján indokolt volt a fejlesztés, mely a térség turisztikai fejlődését segíti” – jelentette ki Schmiedt Henrik nyúli polgármester.

„Sokan magukénak érzik ezt a kilátót: fejlesztését az erdőgazdaság felkarolta a közjó érdekében” – közölte Kara Ákos országgyűlési képviselő, kérve, hogy minden látogató óvja a kilátót és környezetét. „Amibe belevágunk, előbb-utóbb megvalósítjuk” – tette hozzá, megemlítve, hogy hamarosan Tényőn indulhat egy turisztikai beruházás.