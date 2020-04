Bayer Ilona: a szerelem elragadta a lányomat a felkelő Nap országában

Nemrégiben jelent meg Bayer Ilona könyve: Anyós lettem Japánban. Az ismert tévés személyiség családi kapcsolatai révén számos alkalommal betekinthetett a japánok mindennapjaiba, személyes tapasztalatként találkozhatott a kultúrájukkal, hagyományaikkal.

– A könyv története 1996-ig nyúlik vissza, amikor először jártam Japánban, forgattunk az operatőr kollégámmal és az akkor 17 éves Petra lányommal, aki akkor még kezdő japántolmács volt. Pierre Székely (Székely Péter) párizsi szobrászművészről készítettünk portréfilmet. Ez az első találkozás a távoli szigetországgal nem hagyott túl nagy nyomot bennem. Érdekes emlék viszont, hogy mikor a Narita reptérről az utcára léptünk, a lányom így kiáltott fel: „Mama, én hazaérkeztem!” Hangjában lelkesedéssel vegyes meghatottság volt, én bevallom, nem nagyon figyeltem rá, hiszen mással voltam elfoglalva. Ennek a mondatnak később lett komoly jelentősége. Eltelt nagyon sok idő és ezelőtt tíz évvel Petra kutatói ösztöndíjat kapott Japánba. Ez azért volt nagy öröm, mert már gyerekkora óta végtelenül vonzódott a felkelő Nap országához, az ottani kultúrához. Készült is róla egy olyan fotó, amikor az óvodai farsangon a nagymamája által varrt kimonóban szerepelt.

Unokája „igaz férfi”

– Aztán az ösztöndíjnak a tudományos hasznán kívül lett egy másik életre szóló hozadéka is.

– Igen, mert nemcsak az ország szépsége, hanem a szerelem is elragadta a lányomat Japánban. Mégpedig egy kun bajuszú, nagyon rokonszenves, vágott szemű fiatalember, Kazu személyében. Összeházasodtak és megszületett az én kis szamurájom, az unokám, Naoto. Nagyon szép ennek a névnek a jelentése: „igaz férfi”. Mivel ők a babavárás, majd a kicsi miatt nem nagyon tudtak jönni hozzám, így ha látni akartam őket, nekem kellett utaznom hozzájuk.

– Ezek az utak a látványosságok megismerésén túl újabb és újabb lehetőségeket kínáltak arra, hogy belelásson egy japán család életébe.

– A mindennapjaikba, az ünnepeikbe, megismerhettem a szokásaikat, azt, hogy miként élnek a japánok. Általában egy-másfél hónapig szoktam kint maradni, a jövőben három hónapra is tervezem, ami már olyan huzamos időt jelent, ami elegendő az egyre jobb megismeréshez. Mindennek segítségével sok mindent megért az ember, ami addig furcsa volt. Megismerhettem például a végtelenül jól működő japán szociális hálót, az idősgondozás rendszerét, a gazdag kultúrájukat, a több évszázados szokásaikat, a hagyományaikat. Hosszan sorolhatnám. Mindezeket valóban csak egy japán vejjel és anyóstárssal, a japán rokonsággal lehet hitelesen megtapasztalni.

Családi élménynapló

– Miként született meg a könyv ötlete?

– Az elsődleges ötlet az volt, hogy a világban szétszóródott családomnak, különösen a japán unokámnak egy olyan kötetet adjak a kezébe, amiből kiderül, hogy milyennek látja az ő szülőhazáját a tízezer kilométerre élő, egészen más kulturális közegből érkező, sok mindenen elámuló nagymamája. Ezt az ötletet aztán gyorsan elhessegettem, mert úgy gondoltam, hogy megcsinálhatom egy családi élménynaplóban is. Aztán a könyv mellett szóló fontos érv az volt, hogy ebből valóban egy kötetnek kell születni, hiszen nagyon-nagyon keveset tudunk a japánokéhoz hasonló távoli kultúrákról. Azt gondoltam, hogy azt, amit én Japánban megéltem, a személyes tapasztalataimat utánaolvasásokkal kibővítve egy tágabb körrel is megosztom. Persze ez nem azt jelenti, hogy a japánok szak-

értője lettem valamilyen területen is az elmúlt kilenc látogatás alkalmával. A könyv érdekessége még az a huszonhárom interjú is, amiket olyan magyar és japán beszélgetőtársakkal készítettem, akiknek a mélyebb ismeretei, tudása remekül kiegészítik az én személyes élményeimet. Így született meg az a háromszáznégy oldalas könyv, amit kétszáznyolcvan színes fotó és kalligráfia is gazdagít.

– Ennyi ismerettel, ami a látogatások során összegyűlt, hogyan jellemezné a japán lelket?

– A rövid válaszom az, hogy ambivalens, nagyon ellentmondásos. A lélek is, de a társadalom és az ország is. Mondok egy példát. A japánok testi kontaktussal nem nagyon élnek, nem érintkeznek. Nem fognak kezet, köszönéskor, köszönetképpen meghajlanak. Nem veregetik egymást hátba, nem pusziszkodnak, ahogy nálunk szoktak a kedves ismerősök, barátok. Nem lapogatják egymás hátát. Az anyóstársam a vejemet szerintem csecsemőkorában ölelhette meg utoljára. A japánok nagyon visszahúzódóak mindenféle viselkedésükben, japán a japánnak nem panaszkodik, de azért az idegennek sokkal jobban kitárulkoznak. Jó példa, hogy a lányom pszichológiát is végzett és nagyon sokszor megnyíltak, nyílnak neki a páciensei. A japánok nagyon zárkózottak, szemérmesek, visszahúzódók és az érzelmeiket mélyen magukba zárják. Südy Zoltán nagykövet mondta egyszer nekem, hogy a japán ember lassan enged fel, mint a jég, de ha egyszer hosszú idő után barátjává fogadja a másikat, akkor ő lesz a világ legjobb és leghűségesebb barátja.

Művészi sungák

– A könyvében a sungákról, a tradicionális erotikus rajzokról is ír. Mondana végül ezekről néhány szót?

– Ezek is a japán lélek ellentmondásosságáról tanúskodnak. Miközben szemérmesek, visszafogottak, már a szamurájok korának elejétől minden családnál nagy és becses érték volt a sungagyűjtemény, amit nyugodtan mondhatnánk a japán Káma-szútrának. A magas rangú szamuráj nemzetségeknél szokás volt nászajándékként adni. Gazdag menyasszonyoknál ezek a könyvek a kelengye részét képezték. A sunga szó egyébként tavaszi képet jelent. A japán művészetben a tavasz a szexualitás és a szerelem szimbóluma. Akkoriban az erotika, a szex nagyon is természetes tevékenységnek számított, aminek űzése inkább volt dicséretes, mintsem elítélendő. Éppen ezért a korai erotikus műveket nyílt és részletes, de mindenképpen művészi szexuális útmutatónak kell tekintenünk.