Báró dr. Sólymosy Lászlóra még mindig emlékeznek Újkéren

Báró dr. Sólymosy László a Dunántúl, de főleg Sopron környéke faunájának egyik legkiválóbb kutatója volt, száztizenegy éve született. Újkéren ma is szeretettel és nagy tisztelettel őrzik emlékét.

A szózat szavaival mondott nemet

– A báróék családi birtokainak Egerváron volt a székhelye, ő 1909. április 27-én Zalaegerszegen született. Már gyerekkorában kitűnt természetszeretetével, érdeklődésével, nyolcévesen madármegfigyeléseket végzett.

Kiemelkedő eredményeket ért el hazánk gémállományának kutatásában. Szívügye volt a madárvédelem, a vándormadarak vonulási útvonalának kutatása, feltérképezése – eleveníti fel az ornitológusként és néprajzkutatóként is tevékeny Sólymosy László emlékét Vámos József, az újkéri faluszépítő egyesület tagja, aki maga is szívesen foglalkozik helytörténettel.

Gyerekként ismerte meg a bárót, akinek családját a kommunista rendszer megfosztotta a birtokaiktól. Hozzátartozói Nyugatra menekültek, de ő erre nem volt hajlandó. Később, 1956-ban sem, pedig akkor teherautót is küldtek érte a költözéshez. A Szózat szavaival válaszolva mondott nemet.

Báróból tsz-fogatos

– Végtelenül nagy tudású, ugyanakkor szerény embernek ismertem meg Sólymosy bárót. Újkéren élt és a termelőszövetkezet fogatosa lett. Abban az istállóban voltak az általa hajtott lovak, amelyben bárósága idején a két pár „parádés lovát” tartotta. A másik pár lovat édesapám hajtotta, innen a közeli kapcsolat. Különös módon a faluban csak a báró úr lovai „értettek magyarul”, ő a „balra, jobbra, állj, menj, vissza, nyargalj!” vezényszavakat használta.

Ostorával sosem ütött, csak jelzett, csettintett. Tetszett benne, hogy nem kérkedő arisztokrata volt, hanem köznapi ember. Minden kétkezi munkát elsajátított és nagy szeretettel végzett, jól kertészkedett, oltott, szemzett. Személyében a nagy tudás párosult a kétkezi munka és az embertársak megbecsülésével. Sokat mesélt a madarakról, a természetről, a munkáról és minden másról, én pedig gyerekként ittam a szavait. Úgy tanított, hogy észre sem vettem, mert annyira érdekes volt, amiről beszélt – folytatja Vámos József.

A madarak éltették

– Idős korában is felment a fára madarat gyűrűzni. Gyakran kapott levélben, más földrészről is olyan madárgyűrűket, melyeket egykor ő tett a madár lábára. Lánya, Gizella mondta, hogy édesapját az ég madarai éltették. Sokszor hangoztatta: „Az embernek kötelessége a természetet életben tartani, hogy a természet is segíteni tudja az embert életben maradni!”

Kutatta és tanulmányokban írta le a madárlépek szövettani szerkezetét. Tagja volt a Magyar Madártani Egyesületnek és a Német Ornitológiai Társaságnak. Tisztelője volt a francia kultúrának, sok hasonlóságot látott a francia és a magyar paraszti élet között. Kiválóan beszélt angolul, franciául és németül is.

– Amikor már soproni középiskolás voltam és meghallotta, hogy angolul tanulok, szólt az édesapámnak, szívesen gyakorolna velem. Így a kapcsolatunk egészen sokáig fennmaradt, bár az angol szó inkább neki hiányzott, mint nekem – teszi hozzá.

Sólymosy László életművének többsége a II. világháború alatt megsemmisült. Erre a sorsra jutott 800 példányos madárgyűjteménye, a szinte a teljes hazai faunát felölelő rovar- és lepkegyűjteménye, tudományos irattára és a húszezer mikroszkópi metszete.

Halálát súlyos baleset okozta, rönkfát szállító szekerével az erdőben felborult és a rakomány rádőlt. A soproni kórházban hunyt el 1975. február 26-án. Újkéren ma is nagy tisztelettel őrzik emlékét, munkásságával Fodor János, az Újkéri Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület vezetője, valamint a Locsmándon (Lutzmannsburg) élő Gneiszné Füzi Éva is sokat foglalkozott.