Az ember a Karinthy név mögött

A nagy elődök nagy árnyékot vetnek, amin aztán a fiataloknak túl kell lépni vagy így, vagy úgy. Karinthy Márton is sokáig cipelte nevének keresztjét, el se tudjuk képzelni, milyen nehéz volt ez. Talán csak akkor, ha elolvassuk Czeiner-Szücs Anita Na, pupák! című új könyvét.

A szerző és Karinthy Márton ismeretsége régre nyúlik vissza és hirtelen elhatározás nyomán szökkent szárba.

– Még egyetemista voltam, mikor úgy döntöttem, ha kortársa lehetek egy Karinthynak, szeretnék megismerkedni vele. Írtam neki egy levelet, és én voltam a legjobban meglepve, mennyire közvetlenül fogadott, személyesen mutatta meg színházának legrejtettebb, általa legjobban kedvelt zugait – emlékezett vissza Czeiner-Szücs Anita, aki a Széchenyi István Egyetem munkatársa. Karinthy Márton szellemiségét és művészetét a szerzőnek köszönhetően egy szakdolgozat, számos interjú és újságcikk, illetve a most megjelenő kötet is megörökíti. A könyvben a Karinthy név súlyáról, az írás művészetéről és az általa alapított színház műsorpolitikájáról is olvashatunk.

– Emlékszem, már az első beszélgetésünk alkalmával azt kérdezte, mikor lesz ebből az interjúból könyv? Ez aztán valahogy szokásává vált és minden találkozásunkkor megkérdezte – mesélte Czeiner-Szücs Anita. – Amikor tavaly ősszel eltávozott közülünk, nagyon elkeseredtem, elmondhatatlan űrt hagyott maga után. Már korábban is próbáltuk kiadni a kötetet, de a halála után még elszántabban vetettem bele magam a munkába. Mondhatni, ennek a könyvnek a kiadása egyfajta misszió lett számomra. Teljesíteni szerettem volna a kívánságát, és azt szerettem volna, hogy ez a könyv csak róla szóljon, ne a nagyapjáról, ne az apjáról, hanem róla: a színház szerelmeséről.

Czeiner-Szücs Anita azt is elmondta, hogy nagyra becsüli Karinthy Mártont, amiért olyan korban tudott magánszínházat nemcsak létrehozni, de fenntartani, amikor ezt a rendszer egyáltalán nem támogatta. De talán a legjobban azért tiszteli, mert félelmeit átlépve volt bátorsága kiadni a saját regényét, az Ördöggörcsöt, ami az első lépés volt ahhoz, hogy megbékéljen a saját nevével.

– Azt mondják, a színház a pillanat művészete, én ezen a pillanaton túl is meg akartam őt őrizni olyannak, amilyen valójában volt.

A könyv első fele a Kossuth-díjas színigazgatóval készült interjúkat és beszélgetéseket tartalmazza, amíg a második az általa rendezett darabokat és az azokra kapott kritikákat öleli fel.

Czeiner-Szücs Anita kérdésünkre azt is elmondta, hogy további portréköteteken is dolgozik, jelenleg Bellai Eszternek, a győri operajátszás egyik legfényesebb csillagának az élettörténetén, és gyermekverses kötetei megjelentetését is tervezi.