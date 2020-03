Apor Vilmos nagypénteki áldozata

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. március 30-án, dulakodás közben egy szovjet katona halálosan megsebesítette Apor Vilmos győri megyés püspököt. A szent életű főpásztor április 2-án hunyt el.

A II. világháború alatt 1945. március 28-án kezdődött meg Győr ostroma. A várost a visszavonuló németek is lőtték, találatot kapott a székesegyház is. Apor Vilmos püspök minden menekülőt befogadott, a Püspökvár pincéiben több száz ember talált menedéket. Cseh Sándor kanonok visszaemlékezése szerint az utolsó szentmiséjét is ott mutatta be nagycsütörtökön.

Apor Vilmos életáldozata

A püspök az épületet igyekezett minden eshetőségre felkészíteni: elsősegélyhelyet alakított ki, tartós élelmiszert vásároltatott, és mivel nem csak kenyérrel él az ember, gondoskodott a közelgő húsvét méltó előkészületeiről is. A szovjet katonák több alkalommal megpróbáltak lányokat, asszonyokat kérni „krumplipucoláshoz”, a felajánlott férfi munkaerőt azonban nem fogadták el. Március 30-án a részegen visszatérő oroszok ismét próbálkoztak, ám Apor püspök erélyesen szembeszegült velük. Egyikük dulakodás közben halálosan megsebesítette Apor Vilmost. Pálffy Sándor – a püspök unokaöccse, aki akkor 17 éves volt – a nagybátyja elé ugrott és három golyót kapott. A főpásztort is három golyó érte: egy a homlokát súrolta, a második a jobb karján reverendája és inge kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik, a halálos golyó, a hasüregbe hatolt be. Apor Vilmost az ostromlott városon át kórházba szállították, ahol petróleumlámpa fényénél megműtötték, de április 2-án, húsvéthétfőn hajnali egy órakor belehalt sérüléseibe. Holttestét ideiglenesen a győri karmelita templom kriptájában helyezték el.

Újratemetés negyven év után

Az utána történteket egy alkalommal Bóna László nyugalmazott püspöki helynök, az események egyik szemtanúja idézte fel lapunknak: „Papp Kálmán, a vértanú püspök utódja, mielőbb szerette volna a székesegyházban, a Boldogfalvi Farkas szobrászművész által készített márvány szarkofágban elhelyezni. Negyvennyolc november végére tűzték ki az ünnepélyes áthozatalt, Mindszenty bíboros úr lett volna a szertartás főcelebránsa, de a hatalom ezt megakadályozta. Megfenyegették, családjával megzsarolták az exhumálási engedélyt kiadó tiszti főorvost, fölszedették a karmelita templomból a Püspökvár felé vivő út macskaköveit, rendőrök állták el a melléklépcsők feljáratát, nem engedték be a városba a vidékről érkező buszokat, vonatokat, az utasokat igazoltatták és nem szállhatott le senki. A püspökség nyolcvanhat május huszonharmadikán engedélyt kapott arra, hogy minden ünnepélyesség nélkül, a nyilvánosság kizárásával a kora reggeli órákban felhozzuk a püspök urat a kriptából. A kriptanyitásnál csak a tiszti főorvos, egy orvos és én voltam jelen. A holttestet zárt autóban szállítottuk a székesegyházba, ahol az egyszerű temetési szertartáson Pataky Kornél püspök és a káptalan tagjai vettek részt. A boldoggá avatási eljárás Apor püspök úr halála után azonnal megindult, negyvenkilencben azonban az addig keletkezett iratokat el kellett rejteni és csak kilencvenben folytatódott tovább. Felejthetetlen emlék, amikor II. János Pál pápa győri látogatásakor térdelve imádkozott Apor püspök sírjánál és a következő évben a vértanú boldogok sorába emelte.”

Boldog lett a vértanú

A vértanú püspök boldoggá avatási eljárásának megindítását gyóntatója szinte azonnal írásban kezdeményezte. Az eljárás 1946-ban meg is indult, de 1949-ben fel kellett függeszteni, és csak 1989-ben folytatódhatott. Az előkészítés 1996-ban fejeződött be, a szükséges dokumentumokat tartalmazó pozíciót győri látogatása alkalmával adták át II. János Pál pápának, aki 1997. november 9-én Apor Vilmos püspököt boldoggá avatta a római Szent Péter téren. Különleges gondolatok olvashatók a főpásztor kéziratos feljegyzéseiben: „Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság, a »boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért«. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”

Emlékek a püspökről

Apor Vilmos 1941-től 1944-ig nyaranta megfordult a szanyi püspöki kastélyban. A főpap a hűs falak között, a tiszafás-tujás parkban sétálgatva pihente ki a lélekpróbáló háborús hétköznapokat. A püspököt megérkezésekor a falubeliek nevében a híres-neves Bokréta táncosai és dalosai fogadták, köszöntötték. Évekkel ezelőtt egy helybeli idős asszony, Németh Józsefné mesélte el a Kisalföldnek az Apor Vilmossal kapcsolatos emlékeit: „Év közben az egyházi uradalom ügyeivel többek között a jószágkormányzó, az intéző és a segédtiszt foglalkozott. Amikor a püspök úr Szanyban tartózkodott, hintóval maga is végigjárta a birtokot, s mikor tehette, komótosan sétálgatott a kastélyparkban, de olykor-olykor végigment a szanyi főutcán is, ahol mindig megállt azokkal az öregekkel beszélgetni, akik a házak előtti padon üldögéltek, dödörögtek.”

Apor Vilmos 1944 őszén az erdélyi rokonainak a szanyi kastélyban adott menedéket, így az Erdélyből a családjával Magyarországra menekült Apor Péterné Etelka néninek is: „Másfél éves kisfiammal és a szüleimmel jöttünk át. Vilmos bácsi azt javasolta édesapámnak, hogy a nyári püspöki rezidencián, Szanyban húzzuk meg magunkat. Rajtunk kívül még tizenöt-húsz más erdélyi vagy máshonnan érkezett menekült is kapott ott abban az időben kosztot és szállást. Gyakran visszatérő emlék: egy alkalommal az ebédlőasztalnál ültünk, az inasok éppen a levest szolgálták fel, amikor a nyitott ablakon át megláttuk, hogy a kastély előtt megáll egy lovas szekér, tele zsidó menekülttel. Azonnal abbamaradt az ebéd, kimentünk a szerencsétlen úton lévőkhöz és az inasok segítségével jóllakattuk őket, akik hálálkodva indultak tovább. Negyvennégy karácsonyán Vilmos bácsi üzent, hogy azok a nők, akik félnek a kastélyban maradni, költözzenek Győrbe, a Püspökvárba. Féltettem a fiamat, így én is azokkal tartottam, akik Győrbe mentek. Mikor megérkeztünk, beköszöntem a püspöki szalonba. Vilmos bácsi nővérével üldögélt, aki megjegyezte: »Etelka, neked itt nincs helyed, az nem lehet, hogy a püspök rokonai kivételezettek legyenek.« Erre Apor Vilmos szelíden válaszolt: »Etelkát azért majd mi ellátjuk.« Így ott maradhattam, segítettem a konyhán, és Vilmos bácsi jóvoltából minden bántódás nélkül átvészeltük a kisfiammal az orosz inváziót.”