Amatőrök a színen – telt házas A padlás Hegyeshalomban – fotók a sikerelőadásról

Fanatizmus, csapatmunka, maximalizmus és kitartás. Ez a titka a Hegyeshalomban másodszor bemutatott A padlás című musicalnek, amely egy maroknyi amatőr színjátszó közös munkájának eredménye.

Szombaton kétszer láthatta a közönség a hegyeshalmi kultúrházban Presser Gábor és Sztevanovity Dusán népszerű produkcióját.

Az ingyenes előadásokra pillanatok alatt elkeltek a jegyek.

Néhány éve számoltunk be arról, hogy különleges helyszínen mutatta be egy amatőr társulat Presser Gábor és Sztevanovity Dusán A padlás című musicaljét. A kishatár épületében zajló előadásoknak óriási sikerük volt. Most újból leporolta a szövegkönyvet a csapat, s immár a nemrég át­­adott hegyeshalmi kultúrház színpadáról szórakoztatták a nagyérdeműt. Mi a csütörtöki főpróbán jártunk, mely előtt az egyik szervezővel és rendezővel, Iváncsics Ferenccel beszélgettünk.

Közkívánatra

– Egyrészt közkívánatra mutatjuk be újból A padlást, másrészt pedig a pandémia nem tette lehetővé, hogy egy teljesen új darabot állítsunk színpadra. 2019-ben közel 1200 néző láthatta az öt előadás valamelyikét, volt olyan nézőnk, aki a próbákon és több előadáson is részt vett. Hatalmas volt a siker, nagyon jó a visszhang. Igény mutatkozott az ismételt előadásra, és éreztünk is még annyit a darabban, hogy újra színpadra vigyük – emelte ki Iváncsics Ferenc, aki Stuth Istvánnal közösen rendezte a darabot.

Mint elmondta, maradt a jól bevált gárda, mind a szervezőket, mind a szereplőket tekintve. Az amatőr színjátszók között találunk tanároktól pincérig különböző szakmákat, a megye több pontja mellett például még Budafokról is érkeztek. Nehéz megfogalmazni, hogy kinek mit jelent a darab, mást jelent a szereplőknek, mást a szervezőknek. A szereplőknek komfortzónából kilépést, örömforrást, gondolatébresztést, szórakoztatást, a gyerekkort és a „van hova és van miért” érzést.

Miben hihetünk?

– Mást jelent most és mást jelentett két évvel ezelőtt. Az öröm és boldogság mellé most bekúszik a félelem és a bizonytalanság érzete is. Nem tudjuk, hogy miben hihetünk, és mi az, amit valóban el akarunk hinni. Ez a mondanivaló aktuálisabb, mint valaha. Számomra a darab egy dolgot jelent: „Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim” – fogalmazott a rendező. A társulat tagjai arról is beszéltek, előnyt jelent, hogy immár a szép, új kultúrház ad otthont a produkciónak.

Kulturáltabb körülmények közé került a darab, nem kellett takarítani, romokat eltüntetni, beázásokat keresni, gerendákat erősíteni ahhoz, hogy egyáltalán neki tudjanak állni az érdemi munkának. Viszont ugyanúgy kellett díszletet építeni, próbálni, szervezői feladatokat ellátni. Rengeteg munkaóra és energia van most is a darabban mind a szervezők, mind a szereplők, mind a segítők részéről. – Ugyanazt az utat be kellett járni, mint az előző alkalmakkor a jogdíjak tekintetében. Felvettük a kapcsolatot a zenei ügynökségekkel és megszereztük a jogokat öt ingyenes előadásra – fűzte hozzá Iváncsics Ferenc.

A siker titka

– Ha eláruljuk, akkor már nem titok többé. De lehet, hogy nincs is semmiféle titok, csak jól kell csinálni. Ha egyébként röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondom, fanatizmus, csapatmunka, maximalizmus, kemény munka és kitartás. Ha bővebben, akkor egyrészt valószínűleg az a dolog nyitja, hogy senki nem muszájból csinálja, amit csinál, hanem valóban élvezi is azt.

Másrészt megfelelő emberekkel kell körülvenni magad, nincs versengés, mindenki érti és tudja a dolgát, azt a részt végzi, amiben a legjobb. Harmadrészt mielőtt bárminek nekiállunk, időt nem sajnálva körüljárjuk, hogy lehet belőle a lehető legtöbbet kihozni, majd az elejétől a végéig a legapróbb részletekig mindent megtervezünk – búcsúzott. A pénteki két előadás után ma, szombaton szintén kétszer hallgathatóak meg a musical slágerei a hegyeshalmi kultúrházban. Mindezt ingyen, regisztrációval.