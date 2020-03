Álláspont: Korona

„Annyi szent, hogy a tette önmagáért beszél”.

Vajon mit tudhat többet ez a fránya koronavírus az embernél? Hogyan lehet az, hogy a szabad szemmel nem is látható, földi halandó számára nem is mérhető súlyú biológiai organizmus ágynak dönt és akár el is pusztíthat egy nálánál billiószor hatalmasabb szervezetet? A koronavírus „fejére” kell raknunk hát a koronát?

Át kell értelmeznünk a világmindenség fogalmát, ha ez a mikroszkopikus – és a hozzá hasonló többi vérszomjas – organizmus ilyen könnyedén megijesztheti, legyűrheti a számítógéppel felszerelt nagy emberiséget. Őrületesnek hat a kérdés: ugyan ki képezte ki a koronavírust, hogy ennyire megnehezítse a világ hétköznapjait? Vagy csak úgy, véletlenül rájött arra, lapuljon meg és érezze jól magát a számára univerzum méretűnek tűnő ember egyik sejtjében? Netán olyan önfeláldozó típusú a koronavírus, mint Dugovics Titusz, aki a nándorfehérvári csatában magával együtt a halálba rántotta a zászlót kitűző ellenséget? Sajnos, nem tudjuk szóra bírni a vírust, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Annyi szent, hogy a tette önmagáért beszél.

Miként az is szörnyű, hogy ez a kis piszok beleszól már a nemzeti ünnepünkbe, nemzeti lelkületünk kiélésébe. A megbetegedés eshetőségétől tartva a legtöbb helyen elmaradnak a központi megemlékezések. Mindenki lobogtassa odahaza a piros-fehér-zöld zászlókat, mondjon el egy imát 1848–49 hőseiért vagy vegye elő Petőfi verseit. A „koronázott” koronavírusról ugyan mi más is juthatna ilyenkor eszünkbe, mint Petőfinek e versrészlete: „Hiába ömlik, hősök, véretek, Ha a koronát el nem töritek, Fejét a szörny ismét fölemeli, S akkor megint elöl kell kezdeni. Hiába lenne ennyi áldozat? Akasszátok föl a királyokat!” Mit szólna e látnoki sorokhoz a koronás koronavírus? Attól tartok, ezt sem fogjuk soha megtudni tőle.