A szabadság eufóriájában pillanatok alatt gyűltek össze az adományok a romániai forradalom hírére Mosonmagyaróváron és környékén, ahonnan több mint tizenkét segélyszállítmány indult Erdélybe. Harminc év után ezeket a névtelen hősöket – sofőröket és kísérőket – keresi a Hansági Múzeum.

1988-ban az ellenzék szervezte az első nagy tüntetést a Hősök terén a romániai falurombolás ellen tiltakozva. Az akkori hatalom eltűrte a több tízezres tömeget. Onnantól egyre nagyobb figyelem fordult az erdélyi ügyek felé. Papp Gyula nyugalmazott mosonmagyaróvári pedagógus emlékezik a harminc évvel ezelőtti eseményekre.

Két mosonmagyaróvári tüntetés

– Az 1989-es temesvári eseményekhez kapcsolódóan Mosonmagyaróváron két tüntetést is szerveztünk az MDF-fel. Az elsőt december 15-én, „kézműves” módszerekkel. Dömötör Tibor, az MDF első helyi elnöke készítette el a szórólapokat, melyeket magam hordtam ki az üzletekbe, ahol kirakták az ajtókra. Tőkés Lászlóért a városi művelődési házhoz vártuk a tüntetőket. Akkor pár tucatnyian jöttek el, Kiss Miklós evangélikus lelkész mondott imát. December 22-én délben jelentették be a rádióban, hogy a román diktátor, Ceausescu elmenekült. 17 éves korom óta nem sírtam, akkor azonban a szabadság eufóriájában potyogtak a könnyeim. A második, december 22-i tüntetésre, amit szintén a városi művelődési házhoz hirdettünk meg, hatalmas tömeg gyűlt össze, több százan csatlakoztak. Csicsai Ferenc tanár mondott akkor beszédet – avat be Papp Gyula.

Mint meséli, a művelődési házzal szemközti üzlet előtt állt egy nagy teherautó, ami pillanatok alatt megtelt adományokkal. Nagy József néhai plébános a magyaróvári plébánia altemplomában is gyűjtött tartós élelmiszereket, ruhákat, melyek szintén az első segélyszállítmánnyal indultak el Erdélybe.

Papp Gyula szerint minden spontán alakult, listát, névsort nem vezettek, de az bizonyos, hogy az első szállítmányt Zsigmond Péter és Böröczki Zoltán vitte. Az SOS Temesvár – SOS Mosonmagyaróvár feliratú tehergépkocsiról többször is bejátszott felvételt a Magyar Televízió. Az MDF koordinálásában összesen tizenkét fuvarról tudunk, de ezenkívül más szervezésben – magánszemélyek és cégek is az ügy mellé álltak – további szállítmányok is indultak.

Spontán szervezés

– Magam karácsony és szilveszter között kísérőként indultam Erdélybe egy sofőrrel és a váltójával, a darnózseli téesz által biztosított teherautóval. Az országhatárig nem is volt gond, utána viszont kalandos út várt ránk (ahogy hazafele is). Hol konvojban haladtunk, hol arról leszakadva, páncélos autók keresztezték utunkat, s a vége felé géppuskahangok törték meg a decemberi csendet. Mi Dévára vittünk adományokat, ahol egy tizenkét év körüli kamasz fiú segített a tolmácsolásban – veszi át a szót Németh Alajos nyugalmazott pedagógus, aki az egyik szállítmány kísérőjeként idézte fel az eseményeket. Több helyen is kérdezték tőlük: csak a magyaroknak akarnak segíteni? Ám ez akkor, abban a pillanatban nem számított, hogy ki a magyar és ki a román – magyarázza. Ilyet csak a nagy társadalmi „földrengések” idején tapasztalhattunk.

Megörökíteni az utókornak

– Sajnos egyre kevesebben élnek azok közül, akik tanúi voltak a harminc évvel ezelőtti eseményeknek. Ezért tartjuk fontosnak az ilyen megemlékező rendezvényeket, ahol a mai generációk számára is érthetővé és átélhetővé válnak a különleges és mámoros történelmi pillanatok. Olyan pillanatok, mint amilyen a temesvári forradalom volt – emeli ki Tóth Máté, a Hansági Múzeum történésze. Hozzáteszi: a harmincadik évforduló adott alkalmat és lehetőséget, hogy a város ezen kevésbé ismert eseményét újra a középpontba állítsák. Hogy milyen az, amikor a nagypolitika nem tud mit kezdeni a helyzettel, ezért az önszerveződő civileknek kell a kezükbe venni az irányítást, s országhatáron átívelő nemzeti összefogásról tanúbizonyságot tenniük. Ez is jól példázza, hogy krízishelyzetekben a nemzetiségi konfliktusokat félre kell tenni a Kárpát-medencében. Elsősorban az „embert” kell szem előtt tartani az elnyomó diktatúrával szemben.