A rózsák varázslata a fertődi Esterházy-kastély parkjaiban

A fertődi Esterházy-kastély pompás parkjaiba, kertjeibe invitálja az érdeklődőket az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. szeptember 19-én és 20-án a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz csatlakozva.

A díszudvar, a franciapark, a hársfasor és az angolpark, valamint a rózsakert érdekességei is feltárulnak szeptember 19-én és 20-án, 10 órától az érdeklődők előtt. Az Eszterháza parkjai, kertjei túra időtartam és látnivaló szempontjából is ideálisnak mondható. Nem kell túl nagy távokat megtenni az egyes állomások között, egy kényelmes kirándulás lehet ez az idősebbek és a kisgyermekes családok számára is. A program során a látogatható megismerheti a „Magyar Versailles” történetét és levezetésként gyönyörködhet a káprázatos franciaparkban.

A Cziráky Margit Rózsakertet ebben az időszakban a megannyi különleges parkrózsa teszi igazán színpompássá – ezeket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai során Radics Ferenc okleveles kertészmérnök. A vezetések szeptember 19-én és 20-án, 15 órakor kezdődnek a rózsakertben.

A programok térítésmentesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek – regisztrálni az [email protected] e-mail címen lehet, 2020. szeptember 18. 12.00 óráig. Mindegyik programon maximum 25 vehet részt. A vezetések csak jó idő esetén indulnak el, a programváltoztatás jogát a szervező fenntartja!