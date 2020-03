A rendkívüli helyzetben is megmutatkozik a tehetség – Flóra versben mondja el

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A soproni Líceum nyolcadikosa, Juhász Flóra is kénytelen nélkülözni az iskolát és a társakat, de a digitális oktatásban is megtalálta a lehetőséget és a témát. Flóra rímbe szedte gondolatait a hálóról, ami most a kapcsolatot jelenti a külvilággal, sorait pedig azonnal felkapta a vers főszereplője, a net.

Aranyos, szellemes vers született már a digitális oktatás első napján a licista Juhász Flóra tollából. A Berzsenyiben egy hétvége alatt megoldották az átállást, a technikai feltételek adottak voltak és eddig is használták a modern eszközöket a tanulásban. De a világháló nyújtotta lehetőségek a tanítás-tanulás folyamatában eddig csak az egyik eszköz volt, most pedig az egyetlen lett. Ezen gondolkodhatott el Flóra is, amikor otthoni számítógépe előtt versbe foglalta gondolatait.

Légy gyors, netem!

Net! – olyan vagy, mint

Forró, száraz, sivatagbéli

Embernek egy csepp nedv,

Oly éltető és kedves.

Ne hagyj el minket,

Fejleszd tovább a géket,

Légy okosabb és gyorsabb,

Míg majd téged fognak

Az éltetőnek nevezni,

S érted nagyon epedni.

Karold fel a függőket,

Mutasd meg, hogy tőled

Nem csupán játékot,

Múlandó árnyékot,

Hanem hasznos tanulmányt

Kap, mit ha jól használ,

Hasznára vál.

Légy okos, gyors és működő, net!

Sorait azonnal felkapta a világháló és ki tudja hány embernek csalt ajkára mosolyt a rendhagyó fohász. Flóra elárulta, 2013 óra farag rímeket, elsősorban azért, mert így tudja leginkább átadni az érzéseit, gondolatait. A téma lehet bármi, ahogy ő fogalmaz: a biológiától az internetig. Persze nem mindig a tananyag ihleti meg. Általában a családtagjainak és a barátainak mutatja meg sorait, de a legjobbakat a netre is felteszi.

– Egy kedves Tanárnőm, Barlai Zsófia küldött a digitális oktatás első napján a Google Classroom csoportunkba egy üdvözlő üzenetet, amelynek végére beírta a kedvenc versét. Ez a vers, azaz Dsida Jenő: Légy szent, fiacskám! adta az alapötletet, és ennek mentén, vagy ha úgy tetszik, ennek formájára épült a versem, mint egy mai kori átirat. Édesapám honlapjának részeként létezik egy saját, „mini-weboldalam”, ide szoktam feltölteni a verseimet. Nagyon felderít, örömmel tölt el, hogy másoknak is tetszik – meséli Flóra. A nyolcadikos licistának egyébként Lackfi János a kedvenc költője, és a rímfaragás mellett érdekli a fotózás is. Minderről markáns véleménye van, íme:

– Szerintem a hobbi az, amit az ember bármikor tud űzni, amikor van rá egy kis ideje, de a verselés nem ilyen. Az ötlet vagy jön, vagy sem. Ezért én a versírást nem tekintem hobbinak, hanem annál komolyabbnak. Amikor az ötlet jön, rögtön papírra vetem. A vers lelke a jó téma és ihlet, mely néha csak egy villanásnyi ideig fut át agyunk szövevényes szürkeállományában. Erről eszembe jutott valami:

Ihlet

Az nem gomb,

Amit ha megnyomsz,

Dől belőle rím,

Azért ennél több kell,

Hogy szép verset írj.

Várd a jó ihletet,

Míg be nem csenget

Ajtódon a művészet,

És halkan súgja füledbe,

Hogy jó lészen,

Most fejezd be!