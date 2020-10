A Rábán indult az üzenet a világba: a magyaroknak fáj Trianon

Egy sobori cipészmester az 1930-as években azon törte a fejét, miként lehetne tudatni a világgal Trianon tragédiáját. Aztán kieszelte: egy hajót készített, amit a Rábán indított útnak, hogy eljutva az óceánig adjon hírt a magyar nemzet veszteségéről.

1934 nyarán egy kishajó indult útnak a Rábán Soborról, hogy világgá kürtölje a magyarság nagy tragédiáját, Trianont. Készítője Kovács János cipészmester volt, aki szerette volna, ha az óceánig hirdeti „a magyar színek alatt a magyar élet reménységét”. Hogy meddig jutott végül a hajó, nem tudni. Az biztos, hogy Mohács közelében még látták. Szalay Balázs helytörténeti kutató kísérte nyomon a vízi jármű útját.

A Sobor – mert a hajót szülőfalujáról nevezte el Kovács János – két éven át készült. „E magyar ember üzenete a magyarokhoz” – mondta róla.

Kovács János 1896-ban született. Cipésznek tanult, de sokoldalú ember volt, igazi ezermester: méhészkedett, színdarabokat rendezett, díszleteket tervezett, könyvgyűjteménnyel rendelkezett és még fényképezőgépet is vásárolt. 1934 júliusában indította útjára a Sobort, a mintegy másfél méter hosszú hajót. Hajtóerő nélkül készítette el és a víz áramlására bízta. Beleírta kérését, hogy „aki meglátja, igazítsa tovább, hogy magyar színek alatt hirdesse a magyar élet reménységét”.

A trianoni hajó hat nap alatt jutott el a Rábán Győrbe, ahol a Csónakázó Egylet tagjai augusztus 7-én továbbindították a Dunán. Augusztus 16-án evezősök Ercsi felett találkoztak vele, majd a viharos időben a halászok vették védelmükbe. Augusztus 19-én több száz főnyi néző éljenzése közben Dunavecséről engedték tovább és a rajta elhelyezett levélgyűjtő már tele volt üzenetekkel. Dunaföldvárnál is kifogták, zászlót helyeztek el rajta és útjára bocsátották.

A Sobor útjáról az országos lapok is beszámoltak, sőt: Szalay Balázst a kutatásban segítő Horváth Alajos révén az is kiderült, hogy a dél-amerikai magyarság lapja is írt róla. A tudósításokból kiolvasható, hogy hatalmas érzelmeket váltott ki a Duna menti magyarságból. Az első visszajelzést Polgár Márton küldte Rábapatonáról, de az akkor Csehszlovákiához tartozó Dunaradványból Kurucz János is írt megható sorokat. Levelek sora érkezett Esztergom, Nagymaros, Kisoroszi, Tahi, Leányfalu, Szigetmonostor, Szentendre, Budakalász, Budapest, Százhalombatta, Ercsi, Dunapentele, Dunavecse, Dunaföldvár, Harta és Paks lakóitól.

„Annyit sikerült még kideríteni, hogy a Mohács közelében lévő Uszódon augusztus 23-án, délelőtt tették vízre a Sobort. Hogy aztán mi történt vele, nem tudjuk. A magyar vizeket elhagyva már nem érkezett róla több hír” – jegyezte meg Szalay Balázs.

Kovács János Pápán élő lánya, Hülvely Sándorné Kovács Irén meghatódva emlékezett édesapjára a kutató kérésére. „Sok levelezőlapot és képet kaptunk a Sobor útjáról. Egy módos ember felkérte egy második hajó elkészítésére is. Édesapám elkezdte, de a háború kitörése miatt nem fejezte be” – mondta el Irén néni. Édesapja további sorsáról elmondta: az ötvenes években be kellett lépnie a termelőszövetkezetbe, ahol a kertészetben dolgozott. És mivel a kommunista rendszerben túlzott nacionalizmusnak tartották Trianonnak még az említését is, a kis hajó története hosszú időre feledésbe merült. Kovács János 1985-ben hunyt el.