A nemzeti emlékhellyé nyilvánított győri Káptalandomb felfedte örök értékeit – fotók

Szeptember 12-20. között hagyományosan két országos rendezvény-sorozathoz – az Ars Sacra Fesztiválhoz és a Kulturális Örökség Napjaihoz – is csatlakozott a Szent László Látogatóközpont. A Győri Egyházmegyével és a Brenner János Hittudományi Főiskolával közösen hatféle program keretében, összesen tíz eseményen közel 250 érdeklődőt fogadtak tematikus séták és tárlatvezetések keretében a Káptalandombon, a Collis Saceren.

Máskor nem látható, nem látogatható épületek, terek tárták ki kapuikat, nyíltak meg az érdeklődők előtt, így az egykori győri vár alatt húzódó kazamata-rendszer egy részlete, a Püspökvár lenyűgöző kertje, benne a közelmúltban felavatott Szent Margitot ábrázoló szoborkompozícióval, a szeminárium igényesen felújított terei és csodálatos kápolnája.

A tematikus séták egyike az egykoron nagypréposti, kanonoki lakóházakba vezetett, melyek augusztus közepétől Győr legújabb szálláshelyeként működnek, Domus Peregrini Apartmanok néven. A házak a XXI. század igényeinek megfelelően megújultak, de a történelmi múlt bizonyítékai kézzel tapinthatók és érezhetők az évszázados falak között ma is. A múlt és a jelen találkozását és a hely szellemét tapasztalhatták meg az érdeklődők a Nagyboldogasszony-székesegyház főrestaurátora által vezetett programon is, hiszen a több éve, több szakaszban folyó felújítási munkálatok eredményét és jelenlegi munkafázisait is közelről figyelhették meg, nagyszerű szakértői magyarázatokkal kiegészítve.

A Triangulum Galériában Borbély Károly festőművész és fia, Máté üvegművész Lélek-kapuk című kiállítását az alkotók tárlatvezetésével zártuk, melyet Stummer Márton gitárművész mini-koncertje kísért. A telt házas programok, látogatóink élénk érdeklődése csak megerősítette, hogy a 2020 tavaszán nemzeti emlékhellyé nyilvánított Káptalandomb örök értékeket kínál – olvasható Szent László Látogatóközpont sajtóhírében.