A költészet napja – Online térben lesznek programok Győr-Moson-Sopron megyében

A koronavírus járvány miatt online térbe visznek több költészet napi programot Győr-Moson-Sopron megyében.

A győri Író Alkotók Klubja kötészet napi tárlatát kétrészes videóban mutatják be. A kiállítást eredetileg a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi térben mutatták volna be április 9-én. Dittrich Panka, a klub elnöke elmondta: bár ígéretük van arra, hogy a kiállítást ősszel megrendezik, azonban a kötészet napja alkalmából is szerettek volna adni a közönségnek. A 15 és 19 perces videókban zenei aláfestéssel olyan fotókat mutatnak be, amelyekre a klub tagjai verseket írtak. A fotók felét Nemes Zoltán fotós készítette az elkészült versekre, a másik felében a főként győri fotósoktól beérkezett képekre írtak verset a klub tagjai. A videókat a Győri Szalon és a Győr Plusz online felületein mutatják be.

A győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gyermekkönyvtára április 6. és 30. között Versek a Facebookon címmel internetes játékot hirdetett általános iskolás korú gyermekek részére gyermekkönyvtár közösségi oldalán. A játék lényege, hogy minden héten egy-egy kérdést tesznek fel a versekhez kapcsolódóan – közölte Horváth Sándor Domonkos igazgató. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmakat osztanak ki.

A könyvtár egy online műsorral is készül április 11-én 17 órától, amelyet az intézmény közösségi oldalán, később a honlapján is meg lehet tekinteni. A De szeretnék gazdag lenni című, félórás műsorban Patka Heléna szavalja József Attila költeményeit, emellett a költő kevésbé ismert prózai alkotásaiból is lehet majd hallani részleteket. A műsort Dvorák Gábor rendezi.

A Soproni Petőfi Színház társulatának hagyományos költészet napi verskommandója a járvány miatt idén nem köztereken, buszokon és vonatokon szaval verseket, hanem összeállítást készítenek kedvenc verseikből Tiszta szívvel címmel. A 25 perces videót a társulat online felületein mutatják be április 11-én. Az összeállításban Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője kedvenc versét, Áprily Lajos Holló a kereszten című művét szavalja, Papp Attila színművész pedig először mondja el egy saját szerzeményét, A kéne egy hely című alkotást.

Molnár Anikó színművész Márai Sándor Halotti beszédét tolmácsolja A gyertyák csonkig égnek című előadás díszletei között, emellett felcsendülnek majd József Attila megzenésített költeményei is, mások mellett a Kertész leszek és a Gyermekké tettél című versek.

A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila (1905-1937) születésnapján, április 11-én ünneplik.