A kínaizáló művészet gazdagsága – két könyv bemutatója Eszterházán

– Számtalan, évtizedeken átívelő gondos kutatás után is tartogat az eszterházai örökséghelyszín újabb csodákat, meglepetéseket, különlegességeket, a csodán belül is csodát! – ezt Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza ügyvezetője mondta annak kapcsán, hogy a fertődi Esterházy-kastélyban tartották két könyv bemutatóját.

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kiadásában jelent meg a szakma által is egyedülállóan értékesnek tartott két hiánypótló kiadvány, Fajcsák Györgyi: Pagodák, napernyők, Buddhák. Chinoiserie falfestmények Eszterházán és „Mulan at Eszterháza” The Lacquer Cabinets in the Collection at Esterházy Palace” címmel.

A fertődi Esterházy-kastély Haydn-termében tartott könyvbemutatón a kiadót képviselő Egresitsné Firtl Katalin köszöntőjét követően a könyvek szakmai jelentőségét a szakterület és a tematika áttekintő elemzésével – többek között – Bugár-Mészáros Károly műemlékvédelmi szakmérnök is elismeréssel méltatta.

A szerző az Esterházy-kastély chinoiserie falfestményeit tematikus tárlatvezetésen mutatta be a könyvbemutatón résztvevőknek, akik között a tudományos és szakmai világ számos jeles képviselője között az eseményen jelen volt Őexcelenciája Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete is.