A kapuvári népviseletet mutatják be a néptáncosok

A népviselet a magyarság hagyományos öltözködési módja. A viseletet törvények és rendeletek szabályozták, másként öltözött a nemes, a jobbágy és a polgár is. A különböző vidékek lakói is ezzel különböztették meg magukat. A népviselet tudatos ápolása ma is fontos feladata Kapuvár Néptáncegyüttesnek. A fellépések mellett többnyire ünnepnapokon öltik magunkra településük legszebb ruhadarabjait, így a kapuvári népviseletet is, melyből közösségi oldalukon naponta bemutatnak egy-egy darabot. A képen Fülöp-Horváth Alexandra egy kapuvári lány népviseletében látható.