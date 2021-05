A Hét Embere – Most Balázs, az ország egyetlen harangszakértője

A Révfaluban élő Most Balázs az ország egyetlen harangszakértője. Öt éve a győri bencés templom harangjainak pótlását vezényelte le, nemrégiben pedig azért került a hírekbe, mert a győri városháza tornyába kerülő harangjátékot ő tervezte meg. Vele beszélgettünk.

– Mi egy harangszakértő feladata?

– Tág értelemben az egyház vagyongazdálkodásában a harangra jutó részt gondozom. Öntés, rekonstruálás, javítás, restaurálás, harangjáték tervezésekor szakmai vezető vagyok. Tervező és műszaki ellenőr egyszerre.

– Tanítják valahol ezt a nem mindennapi szakmát?

– Igen, méghozzá német és francia nyelvterületen, posztgraduális képzésben. Nyugaton előírás, hogy félévente-évente az ország teljes harangállományának állapotát át kell nézni. A képzésnek két ága van, attól függően, hogy valaki műszaki vagy humán alapdiplomával érkezik. A zenei ismeretektől, a liturgiától a művészettörténetig, az anyag- ismerettől a statikáig elég komplex anyagot kell elsajátítani. Magam Bajorországban, a katolikus főiskolán végeztem el a képzést.

– Az ország egyetlen harangszakértője.

– Az egyetlen, aki erről papírral rendelkezik, aki ezt iskolában tanulta. Hobbista azért akad egy-kettő. A fő szakmám amúgy a műemlékvédelmi szakmérnökség, tizenegy éve foglalkozom templomok felújításával, működtetésével mint mérnök-közgazdász. Három éve éppen a pápalátogatás alkalmával az Eucharisztikus Világkongresszus kormányberuházásának vagyok az egyik műszaki vezetője. A több tucatból az én kezem alatt nyolc templom újult meg a pápalátogatásra.

Felszöktek a toronyba

– Hogyan válik valaki a harangok szerelmesévé?

– A családom elmondása szerint már gyerekként a kiságyamból is felkeltem a harangszóra. Imádtam. Aztán tinédzserként barátaimmal jártuk az országot, felkerestük az akár történelme, akár hangzása, akár műszaki szempontból különleges példányokat, ezekről videót készítettünk, létrehoztunk egy You- Tube-csatornát. Később a győri bencés gimnáziumban, majd a műszaki egyetem alatt vált komollyá a hobbi. Érdekes, de pont a bencés templom harangjainak felújítása volt az egyik első nagyobb munkám. Öt évig műszaki projektmenedzserként felügyeltem a 375 éves jubileumi ünnepség alkalmából elkészülő templom felújítását. Diákként sokat szöktünk fel akár a karbantartókkal, akár kulcslopással a Loyolai Szent Ignác-templom harangtornyába, hogy megcsodálhassuk a nagyharangot közelről.

– Talán az otthonában is akad néhány…

– Nem, sajnos. A tömege miatt sem vihetnék haza egy példányt. De azt hiszem, a szomszédok sem örülnének, ha megkondulna nálam egy tekintélyesebb darab.

– Melyek a legfontosabb munkái?

– A legkiemelkedőbb talán a Mátyás-templom rekonstrukciója volt, amelynek műemlékvédelmi szakmérnökként és harangosként is részese lehettem. Ott egy speciális megoldás született, amely Kelet-közép-Európában azóta is egyedülálló: egy elleningás harangszékkel elértük, hogy a vízszintes erők lengés közben nullázódnak. Akkor a templom nagyon rossz állapotban volt, mégis el kellett érnünk, hogy a rossz statikai adottságok ellenére a harang lenghessen, mégse adjon át semmilyen vízszintes erőt. A másik szakmai csúcs az esztergomi bazilika harangjainak közelgő felújítása, hiszen mégiscsak az ország főtemploma.

– Kikkel dolgozik együtt egy harangszakértő?

– Statikusokkal, erősáramú tervezőkkel, építészekkel.

A legnagyobb lehet az országban

– Beszélgetésünk aktualitása, hogy lapunk és a Pedró Pékség összefogásaként megszületett Győr kenyere. Minden egyes vekni eladásából száz forintot arra fordítanak, hogy a harangok visszakerüljenek a városháza tornyába, és tiszta harangzúgás köszönthesse a város lakóit.

– Büszke vagyok arra, hogy én készíthettem a szabad királyi várossá válás 750 éves jubileumára a győri városháza tornyaiba kerülő harangjáték terveit. A tender ugyan még fut, de ha minden jól megy, harminchét haranggal bővülhet a gyönyörű épület. Ezzel az ország legnagyobb harangjátéka lehet a kecskeméti mellett. Kiváltjuk a digitális változatot valódi bronzharangokra.

– Nem kérdés, hogy szebb lesz. Tényleg: haragszik, amikor meghallja a művi hangokat?

– Nem ez a jó szó. Azért tizenöt éven át bántotta fülemet, amikor megcsendült. Össze sem lehet hasonlítani egy igazival. Mintha a Győri Filharmonikus Zenekart szintetizálnánk. Nem ugyanaz a hangzás, fogalmazzunk így.

– Sok harangot öntenek még ma is?

– Nem, a harangöntés kihaló mesterség. Pedig ősi szakma: ha egy ezer éve meghalt harang- öntő ma feltámadna, minden további nélkül folytathatná a szakmáját. Ám egész Európában a hetvenes évekre nagyjából pótolták a korábban háborúban rekvirált példányokat, így mára kevés a munka. Önteni ritkán kell, az gyakoribb, hogy javítanak vagy res- taurálnak.

– A harang sem örök életű.

– Nem. A rezonanciának elképesztő ereje van, nemcsak a harangok, hanem a nyelve is elhasználódhat. Azért egy mostani technikával öntött példány hét-nyolcszáz évet kibír.

– Drága egy harang öntése?

– Egy kiló bronz tizenkét euró, régen ugyanennyi volt a munkadíj is, mára azért ez jóval drágább.

– Álljunk meg egy szóra: hogy is tűntek el a harangok?

– Leginkább a két világháború alatt rekvirálták el őket, méghozzá azért, mert rézből és ónból, azaz bronzból készülnek, nyersanyaghiány volt, és nagy szükség volt a rézre. Az országban, de ugyanez a helyzet Győrben is, nagyjából a harangok fele hiányzik kilóra. A Nagyboldog- asszony-székesegyháznak a mai napig egy napi használatba vehető harangja van, a karmelita templomét is pótolni kellene. Azért úgy ötven lehet belőlük. Jó lenne visszaállítani azt a hangképet, ami mondjuk 1916-ig szólhatott a városban.

– Hol öntik a városháza példányait?

– Innsbruckban, ugyanis ott működik a világ legrégibb öntödéje, 1599 óta űzik a szakmát.

A három és fél tonnás Szent Benedek

– Melyik a kedvenc győri harangja?

– Fontos szerepet játszott az életemben, abban, hogy rátaláljak a hivatásomra, a bencés templom és egyben a város legnagyobb harangja, a barokk Szent Benedek. A gimnáziumban amikor délben megszólalt, tudtuk, hogy hamarosan vége a tanításnak. Elég hangos a maga három és fél tonnájával.

– Egy laikus azt mondaná: harang-harang. Egyformák. Vagy nem? Mi adja egy különleges darab szépségét?

– A kora és a hangminősége. Minél régebbi, annál értékesebb. Említem itt az egyik kedvencemet, az erfurti székesegyház harangját, amit a középkorban öntöttek. Tizenegy és fél tonna. Hazánk legnagyobbja a Szent István-bazilika kilenc és egynegyed tonnása, el lehet képzelni, az akkori technikákkal micsoda munka volt ennyi rezet és ónt kikaparni a föld alól 1497-ben, aztán megmunkálni. Az ottani öntőmester kétszáz évvel előzte meg a korát.

– Szeretjük a harangokat?

– Remélem, igen. Ha ma már nem is a toronyóra kongatása osztja be az időnket, mint egykor, azért ha meghalljuk a hangjukat, a szívünk mélyén valami megcsendül, és azt gondolom, mindig is hozzátartoznak majd a mindennapjainkhoz.