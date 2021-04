A Győri Nemzeti Színház online előadásokkal köszönte meg a gyógyító kezek munkáját

Köszönjük munkájukat! – áll a felirat a jelképes óriási színházjegyen, amit tegnap Bende Ildikó színésznő és Páros Zsolt színpadmester nyújtott át a Győri Nemzeti Színház nevében a Petz-kórház Covid-pulmonológiai osztálya dolgozóinak. A társulat ötven online jegy felajánlásával szeretné könnyebbé tenni a kórházi dolgozók és családjaik életét, és meghálálni fáradozásaikat.

A győri kórház sürgősségi beteg­ellátó osztály bejárata előtt Bende Ildikó, a társulat színésznője és örökös tagja, valamint Páros Zsolt színpadmester, örökös tag adta át tegnap a felajánlást dr. Szalai Zsuzsanna osztályvezető főorvosnak és Szántainé Nagy Edit osztályvezető főnővérnek.

Bende Ildikó tíz napot töltött az osztályon súlyosabb tünetei miatt, ma már jó egészségnek örvend. Az orvosok és az ápolók fáradhatatlan és szakmai munkáját meghálálva Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét szavalta el az épület előtt. – Tüdőgyulladásom volt, oxigént kaptam és a szívem is gyengélkedett, de az orvosok és az ápolók szakértelmének, gondoskodásának hála ma már semmi bajom. Nagy örömömre a 78. születésnapomat is az otthonomban tölthettem – mondta a színésznő, akit lelkileg is megviselt a betegség. – Erőt kellett gyűjtenek lelkileg is, amikor éreztem, hogy nagyon nem érzem jól magam. Féltem, de a cél az volt, hogy minél előbb meggyógyuljak és hazamehessek. Sikerült, felépültem. Most egészségesen várom a vakcinát. Mindenkinek javaslom, hogy oltassa be magát.

– Egy hét otthon fekvés után én is súlyos Covid-tünetekkel kerültem be a győri kórházba, ahol végül 13 napot töltöttem. Kétoldali tüdőgyulladás, fulladás, köhögés és további borzasztó mellékhatások. Kemény közel két hét volt, tíz kilót fogytam, mondhatni megérintett a halál szele – fogalmazott Páros Zsolt színpadmester. – A gyógyulás időszaka nagyon hosszú, már több mint egy hónapja jöttem ki a kórházból, de még a mai napig vannak olyan tüneteim, amit a koronavírus okozott. Most már jobban érzem magam, öt kilót sikerült is visszaszednem, de folyamatosan járok kivizsgálásokra, utókezelésekre, hogy semmilyen tünetem ne maradjon – tette hozzá Páros Zsolt, aki jó fizikai állapotnak örvend, a napokban még a kertjét is felásta.

– Ki lehet gyógyulni a betegségből, ahogyan nekem is sikerült, de inkább kerülje el mindenki, aki csak teheti. Mindannyiunknak csak egy élete van, ami a legfontosabb. A fizikai tünetek egy idő után ha el is múlnak, lelkileg maradandó nyomot hagyhatnak. Az ember megérzi, milyen a magány, én azóta például alvászavarokkal küszködöm. Ezért is kérek mindenkit, hogy oltassa be magát, ahogyan azt én is teszem – emelte ki.