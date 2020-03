A Győri Balett nyitja a Budapesti Tavaszi Fesztivált

Az április 3-án nyitó fesztiválnak köszönhetően tizenhét napon át ismét Európa pezsgő kulturális fővárosa lesz Budapest. A klasszikus zenei koncertek mellett kamaraprodukciók, áriakoncertek, tánc­premierek, lemezbemutatók, újcirkusz-előadások és kiállítások várják az érdeklődőket. A tavaszi programsorozat nyitó előadását a Győri Balett és Lajkó Félix gondolta újra.

„Negyven éve, a fesztivál elindulásával kezdődött meg a „magyar kultúra egyesítése”, hiszen a fesztiválra a nyugaton élő magyar világsztárok is hazalátogattak. Ma már természetes dolog, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) minden tavasszal világsztár fellépőkkel és nagyszerű programokkal jelentkezik: komoly-, jazz- és világzenei koncertekkel, színházi, táncszínházi és újcirkusz-előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, sőt, minifesztiválokkal” – mondta Káel Csaba, a Műpa vezérigazgatója, a BTF főszervezője a programsorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, a 40 éves jubileum kapcsán több korábbi legendás fellépőt, együttest is újra meghívtak, mint például az Amsterdam Baroque Orchestra, az Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus, valamint a Győri Balettet, amelynek Lajkó Félixszel közös produkciója, a GisL nyitja meg az eseménysorozatot április 3-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Velekei László koreográfus, a Győri Balett művészeti vezetője a GisL című produkcióról elmondta, hogy a XIX. századi romantikus Giselle című balett, a gyönyörű és borzongató történet ezúttal Lajkó Félix zenéjével kel új életre.

Aki Velekei László munkásságát figyelemmel kíséri, tudhatja, hogy olyan előadásokat részesít előnyben, ahol meg tudja szólítani és fókuszba helyezheti az embert, valamint valódi érzelmekkel tudja felruházni. A GisL koreográfiá­jában újragondolt, aktualizált elő­adásra számíthatnak a nézők, amit a virtuóz Lajkó Félix modern zenéje tesz felejthetetlenné.

Faix Csaba, a Budapesti Város­arculati Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy a tavaszi fesztivál a főváros arculatát jelentősen meghatározó eseménysorozat, amely rengeteg műfajjal számos közönségréteget megszólít majd.

A 40. jubileum mellett idén ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját is, erről az alkalomról is színes programokkal emlékeznek meg.

Beethoven mellett továbbra is kiemelt szerző Liszt Ferenc, ezért a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezik meg az idei Liszt-maratont.

David Trippett zenetörténész Liszt Sardanapalo című, befejezetlen operájáról is beszélt, felidézte, hogy amikor rábukkant a zenemű kéziratára, rögtön tudta: ezt a művet színpadon is elő kell adni. Ezt a meggyőződését aztán Liszt váratlan erejű zenéje vissza is igazolta – jegyezte meg.