A dzsungel törvényei a Vaskakasban

Már az olvasópróba előtt elkelt az összes jegy a Vaskakas Bábszínház legújabb premierjére, A dzsungel könyvére. Rudyard Kipling világsikerű művét a Disney is megfilmesítette, most pedig a bábszínház saját, musicalt és mesejátékot ötvöző átiratában ismerkedhetünk meg Mauglival, Szürke Testvérrel, Bagirával és a többi dzsungellakóval.

Egy perc alatt a fülledt liánoktól átláthatatlan árnyas dzsungelben találta magát a nézősereg. A különleges díszletet a bolgár Svila Velichkova tervezte. Az eredeti műből a frappáns átiratot Nagy Orsolya készítette, a produkció zenéjét pedig Rab Viki szerezte.

– Az eredeti novellafüzérből válogattuk ki a kedvenceinket, és dolgoztuk fel félig musical, félig mesejáték formájában – monda el Markó Róbert, a Vaskakas Bábszínház művészeti vezetője, aki egyben az előadás rendezője is. – Az előző évadban több szempontból is hátráltatva voltunk. A szövegkönyv már év elején elkészült, ezt követően Ladányi Andrea Kossuth-díjas koreográfus egy improvizációkra építkező mozgást rakott össze. Viszont a járvány miatt nem volt sok mozgástere az előadásoknak, ráadásul a korlátozások miatt a jelmezek és a díszlet sem érkezett meg.

A rendező elmondta, most már egy teljes hónapja tudnak próbálni teljes díszletben és jelmezekkel. A társulat szinte minden tagja fellép az előadáson. Sőt, két vendégművész is érkezett a színházba, a Mauglit játszó Berta Csongor, és a több szerep mellett Sir Kánt is alakító Csernák Norbert.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy időről időre vendégművészeket hívjunk, új impulzusokkal és új inspirációkkal. Csernák Norbert a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatója. A Vaskakas számára fontos, hogy gyakorlószínházként segítse a pályakezdőket, és beleláthassanak a valós színházi életbe.

A rendezőt az előadás mondanivalójáról is faggattuk.

– Szerintem ahelyett, hogy egy előadás állítson valamit, sokkal fontosabb, hogy olyan gondolatokat fogalmazzon meg, amiről a kicsik később a szülőkkel, nagy tesókkal vagy tanító nénikkel tudnak beszélgetni. Mindig odafigyelünk rá, hogy a célközönség mellett az idősebb testvérek, szülők is találjanak elgondolkodtató részeket az előadásban. A mostani történet nagyon erősen szól arról, hogy Maugli tartozik egy közösséghez, amit aztán megkérdőjelez és végül saját elhatározásából elhagy. Tehát egyfajta elszakadásélményt dolgoz fel, ami mind az ovisoknak, mind pedig a kisiskolásoknak egy nagyon releváns élethelyzet.

Az ősbemutatóra már az olvasópróba előtt elkelt minden jegy, így a premier hétvégéjére plusz egy előadást iktattak be. Markó Róbert elmondta, nagyon jólesik számukra, hogy a közönség a pandémia ellenére sem felejtette el őket.

Berta Csongor, az egyik vendégszínész játssza a történet főszereplőjét, Mauglit, a dzsungelben felnevelkedő kisfiút.

– Nagyon örültem a felkérésnek, és egyúttal megtisztelő is számomra, hogy egy ilyen inspiráló társulatban játszhatok. Az itt tapasztalt munkamorál engem is minden alkalommal arra sarkal, hogy még jobban tegyem oda magam, mint előző nap. Ráadásul egy nagyon befogadó csapatba kerültem, akikkel a próbák alatt össze is barátkoztunk.

Berta Csongor azt is elmondta, mind a darab, mind pedig az általa alakított karakter egyfajta határhelyzetet jelenít meg. Mikor tudjuk, hogy a döntés továbbvihet minket valami jobb felé, de abban a pillanatban veszteséggel jár. Ez egy olyan élethelyzet, amivel személyesen is nagyon tudtam azonosulni.

– Ladányi Andrea elképesztő és látványos, ugyanakkor fizikailag nagy kihívást jelentő mozdulatsorokat és táncokat talált ki számunkra. A liánként funkcionáló köteleken először alig bírtunk felmászni, nehéz volt elhinni, hogy valaha is könnyebb lesz, a bemutatóra valahogy mégis hozzáedződtünk.

Mint megtudtuk, Maugli a próbafolyamat során folyamatosan fejlődött és csiszolódott, és pont a premierre sikerült kiteljesednie.

– Van olyan forgatókönyv, amikor a színész az első próbákon még jól játszik, de közben elromlik valami. És az is előfordul, hogy a karakter csak a tizedik előadásra érkezik meg igazán. Úgy érzem, Maugli a próbák során pont az első előadásra formálódott meg benne. Természetesen ez komoly munka, minden mondatnak, minden gesztusnak igaznak kell lennie.

Berta Csongor elmondta, nagy élmény volt ilyen sok embernek játszani. Az előadás közben rengeteg kacaj és csillogó szempár jelezte, hogy a közönség együtt él a produkcióval. A függöny legördülte után pedig olyan gyerkőc is volt, aki kicsit meghatódott a befejezésen.