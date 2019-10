50 esztendeje szolgálja faluját

Kisgyerek volt a bogyoszlói Boros Imréné, amikor a falu plébánosa először a templom orgonájához ültette. Aztán már „nem is állt fel onnan”. Ötven éve szolgálja kántorként az egyházközséget.

Ötven évvel ezelőtt, kilencévesen ült először a bogyoszlói templom orgonájához Boros Imréné. Egy litániát kísért végig és azóta is kántorként szolgálja az egyházközséget. A közelmúltban megünnepelték a fél évszázados jubileumot, amire Ferenc pápa áldását küldte az egyházi énekesnek. Az asszony a Kisalföld kérdésére elmondta: a zene mindenekfeletti szeretete tartja őt meg a szolgálatban.

Boros Imrénét és barátnőit annak idején Menyhárt László bogyoszlói plébános tanította orgonálni. 1969 augusztusában érkezett el a nap, amikor az atya rábízta egy litánia zenei kíséretét. Onnantól kezdve rendszeresen szolgált a szertartásokon. Közben beiratkozott zeneiskolába fuvola szakra, de mellette zongorázni is tanult. Általános iskola után elvégezte a zeneművészeti szakközépiskolát, végül mégsem a muzsikálást választotta hivatalos munkájának. Bérszámfejtőként dolgozott a Csornai ÁFÉSZ-nál. „Még összefogva több sem tud egy főállású kántort eltartani” – magyarázta, miért volt végig másodállás számára a kántorizálás.

– Ketten szolgáltunk eleinte, aztán kolléganőm férjhez ment, egyedül maradtam. Később hitoktatói képzettséget szereztem, így már gyerekekkel is foglalkoztam. 1987-ben elhunyt Menyhárt László atya és a rábatamási Gréger Tibor plébános úr kapta meg Bogyoszlót. Szaporodtak aztán az én falvaim is. Előbb Rábatamási, majd Sopronnémeti, Jobaháza és Magyarkeresztúr következett, de jártunk át Potyondra és Zsebeházára is szertartásokra – ismertette pályáját Boros Imréné. Azt mondja, voltak ünnepi vasárnapok, amikor egymás után öt misét orgonált végig. A szentestéken az éjféli misék számára már este kilenckor elkezdődtek. Közben férjhez ment, született három gyermeke, majd hét unokája. Elismeri, családjával szemben lemondásokkal járt az ő választott hivatása. Alkalmazkodtak azonban az egyházi programokhoz, például úgy, hogy a férje és a gyerekek főztek vasárnaponként.

Boros Imrénének nemcsak „munka” a zene, hanem a pihenést, a megnyugvást is jelenti. Kedvencei a barokk kor muzsikái. És, hogy mi tartotta meg ötven éven át az egyházi szolgálatban? „A zene szeretete és az orgona” – mondja.

– Nagyon sokat adott nekem ez az ötven év és a muzsika. Érzem a hívek megbecsülését, szeretetét, ami nagyon jólesik. Ráadásul azzal foglalkozhatom, amit igazán szeretek – jegyezte meg Boros Imréné.