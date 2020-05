13. TÜNDÉRFESZTIVÁL.ka Sopronban online

Sopron legnépszerűbb kisgyermekes rendezvénye, a Tündérfesztivál is „karanténba” kényszerült az idén.

A szervezők azonban nem szeretnék, ha tündérek és manók nélkül kezdődne a nyár, ezért – jobbára az online térben – június elején néhány „tündéri” meglepetéssel készülnek a kicsiknek és szüleiknek. Ha sokan nem is gyűlhetünk össze még ezen a hétvégén, a szervezők szeretnénk hinni és üzenni, a Tündérfesztivál jelmondata a járványveszély idején is megélhető, mert „A TÜNDÉR BENNÜNK ÉL!”

Tündérmesék a Tündérkertből

A Pro Kultúra megszólított soproni óvóvőket, mesemondókat és zenészeket: meséljenek a gyerekeknek tündérmeséket. A felhívásra sokan jelentkezte, így a tervezettnél jóval több mesét vesznek fel az Erzsébet kertben, amiket azután május 20-ától minden nap 18:00 órától megnézhetnek a Tündérfesztivál online felületein: a Tündérfesztivál és a Pro Kultúra Facebook, valamint Instagram oldalain.

Június 7-ig 19 verses, prózai és zenés mese lesz látható és hallható: elsősorban magyar népmesék, de lesz indiai mese, rímes mese, Berg Judit történet és mesés muzsika is. A Soproni Szimfonikusok is felajánlották, hogy közreműködnek, velük zenél Jacsó Erika és T. Horváth József. A tervek szerint gyereknapon az ismert soproni gyermekzenekar, a Drazsé együttes is játszik majd a felvételeken, hogy ha nem is élőben, de élő helyszínen, az Erzsébet kertből üzenhessenek a közönségnek: a Tündér Bennünk él!

Viseletverseny – közönségszavazással

Nem marad el a közkedvelt viseletverseny sem, csak éppen nem személyesen kell bemutatni az otthoni tündérruhákat és manókollekciót. Aki szívesen beöltözik manónak, tündérnek: készítsen egy fotót és küldje el a Tündérfesztivál Facebook oldalának privát üzenetben. Gyerekekről, családokról is szívesen várunk fotókat, amikre azután a közönség is szavazhat. Beküldési határidő: június 5 (péntek). Aki a legtöbb lájkot kapja, a Tündérfesztivál hétvégéje után ajándékot kap.

Szabadtéri fotókiállítás az Erzsébet kertben

A Tündérfesztivál tervezett hétvégéjén, június 6-7-én az elmúlt évek fesztiválos képeiből nyílik szabadtéri fotókiállítás az Erzsébet kertben. Hogy a gyerekek is jól lássák: alacsonyan lesznek majd a képek a fák tövében, bokrok alján, ahol a tündérek és a manók rejtőködnek – úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezen a hétvégén a családoknak az Erzsébet kertben sétálni egy nagyot.

Tündéri helyek Sopronban: Gyorstipegő

A Pro Kultúra népszerű városjáró sorozata, a Gyorstalpaló is szünetelt az elmúlt hetekben. A Tündérfesztivál hétvégéjére azonban a családok számára adnak sétaötleteket: „Gyorstipegő” címmel. Ezekben a virtuális sétákban olyan tündéri és mesebeli helyeket mutatnak be Sopronban, amit a családok később maguk is felkereshetnek. A kisfilmeket a Tündérfesztivál közösségi felületein keressék június 6-7-én.

További információ: [email protected] vagy +3630/349-600 vagy https://www.facebook.com/tunderfesztival