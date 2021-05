Vasárnaptól árusítja a következő évad bérleteit a Fesztiválzenekar

Vasárnap kezdi a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) bérleteinek árusítását a következő évadra, a zenekar óbudai próbatermében erre a napra különleges vásárral készülnek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint

A járványügyi szabályok betartásával Fischer Ivántól és a BFZ muzsikusaitól lehet bérletet venni, miközben zenei meglepetések is lesznek, és az épület titkait is megismerhetik a látogatók – közölte a zenekar.

Új bérletet is bevezet a zenekar: az Iván mesél sorozat délutáni hangversenyein Fischer Iván a szerzők és darabok hátteréről beszél a szezonban öt alkalommal. Ezen felül további hat klasszikus koncertbérletet és két kakaókoncert-bérletet kínál a BFZ, amely szeptember 9-én Fischer Iván új operarendezésével indítja a 2021/22-es évadot a Müpában. A karmester Monteverdi utolsó zenedrámáját, Nero, a véreskezű zsarnok történetét állítja színpadra (Poppea megkoronázása).

A zenekar mellett a régizene legkeresettebb szólistái alkotják a társulatot. Dmitrij Kitajenko októberben Rahmanyinov- és Sibelius-darabokkal érkezik. Jordi Savall jövő márciusban a zenekar historikus hangszereken játszó barokk zenei együttesét vezényli, a német repertoár egyik legavatottabb karmestere, Marek Janowski 2022-ben Schumannt dirigál. A modern zene igazi szakértője, Franck Ollu is fellép, valamint a BFZ első vendégkarmestere, Takács-Nagy Gábor folytatja Haydn-Mozart-sorozatát. A Müpa és a BFZ közös maratonján Richard Strauss lesz a főszereplő. Szintén a Müpával közös rendezvény évek óta az Európai Hidak, amelyen ezúttal nem ország, hanem egy város, Berlin lesz a vendég. A fesztiválon Liszt Ferenc művei hangzanak el, a zongoránál Dejan Lazic ül majd. Folytatódik az ingyenes, országos Közösségi Hét a templomi- és zsinagógakoncertekkel, gyerekeknek és időseknek adott kamarakoncertekkel. Megy tovább a Concertino is, amelyben a BFZ muzsikusai szólistaként mutatják meg magukat.

A járvány után a Midnight Music sorozat is újabb részekkel bővül: az éjféli koncerteket Fischer Iván magyarázataival babzsákokon, a zenészek között ülve lehet újra hallgatni. A Titokkoncert idén karácsonykor is meglepetéseket tartogat a közönségnek. „Nagy változást idéz elő a turnézás gyakorlatában a környezeti kérdés és a hosszú járvány. Nem fogunk ide-oda utazgatni, hanem tovább maradunk egy helyen, és több koncertet adunk. Először Spoletóban fogjuk ezt megvalósítani: beborítjuk az egész várost zenével” – idézi a közlemény Fischer Iván szavait. Az olasz kisváros mellett több napot vendégszerepel a BFZ Londonban, ahol Sztravinszkij-estjükön a Tavaszi áldozatot tánc kíséri. A koreográfiát a közönséggel együtt, helyben improvizálják, majd az erre vállalkozó nézők adják elő. Németországba is utaznak, ugyanis az Európai Hidak fesztivál csereprogrammá is válik: míg a BFZ Berlinben lép fel, a berlini Konzerthausorchester Budapesten mutatkozik be. Neumarktban Schiff Andrással zenélnek, és folytatódik a Vicenzai Operafesztivál is.

Borítókép: A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes meglepetéskoncertje nyitja meg a Múzeumok éjszakája programsorozatát a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén 2014. június 21-én