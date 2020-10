Újabb világszám született a Fővárosi Nagycirkuszban (videó)

Tripla bicska szaltót mutatott be egy próbán a The Flying Wulber csoport 46 éves vezetője.

Miltcho Kolev 27 éve lép fel trapézszámmal forgó emberként. Mivel általában utazó cirkuszoknál dolgoznak, ahol nem mindig jut idő próbálni, eddig nem sikerült végrehajtania a legendás trükköt. Viszont a Fővárosi Nagycirkuszban eltöltött időt arra használják, hogy még erősebbé tegyék a számukat – olvasható a cirkusz honlapján.

A tripla bicska szaltó egy nagyon nehéz trükk, amit 46 esztendősen már nem szokás megcsinálni.

„Nem is gondoltam, hogy sikerülni fog, de nagyon boldog vagyok, egy régi álom vált valóra ezzel”

– osztotta meg örömét a világhírű artistaművész.

A The Flying Wulber csoport vezetője elmondta, hogy alapból a tripla szaltó az egyik legnehezebb trükk a trapézon, viszont a próbán sikeresen végrehajtott tripla bicska szaltó még nehezebb. Ilyenkor ugyanis az artistaművész nem hajlítja be a lábát, ami miatt nem annyira gyors a forgás. Miltcho Kolev úgy tudja, hogy Európában és az egész világon nem is nagyon csinálják a tripla bicska trükköt, Amerikában is csak egy-két artistaművész mutatja csak be.

Mivel Miltcho Kolev folyton feszegeti a saját határait, ki akarja próbálni a négyes szaltót is. Viszont ebben az a különlegesen nehéz, hogy aki négyes szaltót csinál, nem csinál triplát, ugyanis annak teljesen más a létrehozása és ez összezavarja az artistaművészt. Ő viszont mindig tripla szaltót mutatott be, ezért ez különlegesen nehézzé teszi a négyes szaltó bemutatását.

