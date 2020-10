Új lemezzel jelentkezett a Nagy Emma Quintet

A csak digitális formában elérhető albumon kortárs dzsessz-szerzemények hallhatók.

A folyamatos változás áll a középpontban a Nagy Emma Quintet új, második lemezén. A Bartók Konzervatórium növendékeiből alakult formáció a Low Frequency Oscillator című anyagot október 27-én mutatja be a fővárosi Opus Jazz Clubban.

A csak digitális formában elérhető albumon kortárs dzsessz-szerzemények hallhatók, amelyekben hangsúlyos szerepet kapnak a kompozíciók, helyenként rendhagyó formákkal – áll a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.

A Nagy Emma Quintet új albuma letisztult zenei világot mutat be, amelyben egyszerre érződik a 20. századi dzsessz hagyománya és napjaink zenei világa. A címadó Low Frequency Oscillator egy, az elektronikus zenében használatos jelforrás, amellyel bizonyos paraméterek értékét lehet automatizálva változtatni.

A Bartók Konzervatórium növendékeiből 2018-ban alakult formáció tavaly év elején a nemzetközi zsűri szavazatai alapján megnyerte a Müpa Jazz Showcase szakmai díját, majd elkészítette bemutatkozó albumát, a saját szerzeményeket tartalmazó Set to Face-t. Az együttesben Nagy Emma énekel, Cseh Péter gitározik, Tálas Áron zongorázik, Dénes Ábel bőgőzik, Klausz Ádám dobol.

A mostani új anyagra a zenekar valamennyi tagja szerzett zenét, a szövegeket nagyrészt Nagy Emma bátyja, Mohó-Nagy Gergő jegyzi.

„A szerzeményekben a mai mainstream dzsessznél hangsúlyosabb szerepet kapnak a kompozíciók, a rendhagyó formák, valamint a dal műfajának egyszerű eszközeiből építkezés is. Vannak olyan számok, ahol azonban egyértelmű hatások is tetten érhetők: az I’m Alone Pat Metheny világát mutatja, az I Will egy pozsonyi Jim Black-koncert után született, a Modern Happy témája pedig a mai dzsesszgitárosok stílusára reflektál. Az album fele olyan dalokból áll, amikben nincs improvizáció, ezek kötöttségük miatt mutathatnak klasszikus zenei hatásokat” – idézte a közlemény Nagy Emmát.

A lemezbemutató koncert október 27-én kedden lesz az Opus Jazz Clubban. Az esten a jelenleg külföldön tartózkodó Tálas Áron helyett Oláh Krisztián zongorázik, szaxofonon közreműködik Mester Dániel.