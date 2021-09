Toót-Holló Tamás: Mátyás király most is él, nincs oda az igazság (videó)

Él és találkozunk vele a Királyok Hegyén, a mindenkori, öröktől fogva létező Aranykorban, a magyarok mitikus idején – értjük meg Toót-Holló Tamás Csordul a csepp című regényét olvasva. Ebben az elvarázsolt, időn túli világban jól megfér egymással a halhatatlanság, az alkimista mágia és a szimfonikus progresszív rock. Átélhetjük kapcsolatát Podjebrád Katalinnal, Szép Ilonkával és az okos lánnyal. Ismerős alakok, ismerős helyek, ismerős meseelemek izgalmas, posztmodern stílusban. A mű tucatnyi befejezését olvashatjuk, és a kötet végén, négy QR-kóddal felvezetve négy soundtrack vár, amelyek Mátyás király legvagányabb rocktörténelmi és underground produkcióit, legszebb magyar népdalait és legkedvesebb Pilinszky-verseit rejtik.

Az ünnepi könyvhét alkalmából a Cédrus Művészeti Alapítvány kettős könyvbemutatóján Bán János (Bán Mór) író és Toót-Holló Tamás író, a Magyar Nemzet főszerkesztője közös irodalmi estet tartott. Mint a Magyar Nemzet hírt adott róla, Bán János az Ezer rege könyve című, a magyar mondavilág kincseit sorra vevő sorozatának második kötetével jelentkezett, köszöntve a keleti szél harcosait. Toót-Holló Tamás pedig metatörténelmi királyregényeinek trilógiáját zárta le Mátyás király alakját megidéző művével. Az alábbiakban az utóbbi könyvről elhangzottak összefoglalóját olvashatják, a Bán Mór művéről szóló beszámolót pedig ide kattintva érhetik el.

A Csordul a csepp elején Hamvas Bélától idéz a szerző, aki úgy tartotta, Mátyás azért szent királyaink egyik legjelesebbje, mert egyike volt ő is a megvillant szemű királyoknak, akik feltépték a világot, hogy lássanak. Egyedül nekik volt tudatuk az aranykorról. „Toót-Holló Tamás metatörténelmi királyregényei is ezekkel a világot feltépő, királyi tekintetekkel néznek a világra: most már harmadjára, s ezzel a Forrás Könyve összefoglaló címet viselő trilógiát le is zárva. Ahogy korábban Nimród király két fiát, Hunort és Magort (Csobban a víz), később László királyt (Csillan a hab), most pedig Mátyás királyt (Csordul a csepp) is megszólítva és megszólalni hagyva. Hagyva azt is, hogy a királyaink ne csak a történelmi múltban, hanem most is, a szüntelen jelen szüntelen teremtésében is velünk legyenek” – olvashatjuk a könyv borítóján.

A műről folytatott beszélgetést erős, magával ragadó felütéssel kezdte Toót-Holló Tamás, utalva arra, ami mindkettőjük alkotói módjára jellemző: – Töredékekben áll rendelkezésünkre olykor a magyar ősiség, sokszor kell rekonstrukciót végrehajtanunk. Mi kell ehhez? Bátorság, alkotóerő, kreativitás, de ez nem minden.

A vér joga számít: magyarnak születni, benne élni mindenestől ebben a kultúrában.

Ez feljogosít arra, hogy akár több ezer évre visszamenőleg is kiegészítsük a történetet – mondta mély meggyőződéssel.

A hallgatóságnak elmagyarázta a szerző, mit is jelent az, hogy metatörténelmi királyregényeket ír. Nem a történelmi tények az elsődlegesek számára, hanem a magyar kulturális emlékezetben megőrzött mitikus elemek, vagyis a királyoknak nem a cselekedetei, hanem a legendái. Ez a metatörténelmi látásmód egyébként azt is megengedi számára, hogy teljes anakronizmussal élve, a királyainkat mai, modern élmények körébe is átvezesse, és így őket saját, személyes hőseivé, néha pedig alakmásaivá tegye. A Mátyás király körüli mondák közül kiválasztotta a Szent Ilona-legendát, annak minden elhallgatott, nehezen megmutatható részletével együtt, másrészt az okos lány legendáját.

– Ezek a hiedelemmondák és történelmi legendák íróként elsősorban azért vonzanak, mert ezeket újragondolva nem szabályos történelmi regényt írhatok, hanem az emberi lélekben tehetek merőben személyes utazásokat. Számomra ezek a történetek teljesen modern módon feldolgozható helyzetekkel szolgálnak, és ezeknek a jelenben is naprakész átélését bármikor megengedem magamnak. Így aztán például a Mátyás királyról szóló regényemben olyan, a tér és az idő rendjét felborító jelenetek is helyet kapnak, mint egy lengyelországi autóút, egészen a Balti-tenger partján vándorló dűnékig – sorolta az író. – Mindig találok egy belépési pontot. Mátyásról tudjuk, hogy vannak udvari mágusai. Így könnyen érthető, hogy egy alkimista mutatvány révén ma is él Mátyás és vele együtt fia, a valójában pár napot élt Hunyadi N. herceg. Összeraktam egy fikcióban a Királyok Hegyén élő alakokat, hogy együtt legyenek ebben a varázslatban, velem együtt.

Páratlan szellemi kalandként éli meg a szerző ezt a munkát. Úgy véli, a konzervatív attitűd ma a legvagányabb lázadás.

A tisztelet kultúrája pártján áll, de vagány dolgokat visz véghez.

Elárulta, hogy szintet akart lépni a harmadik királyregénnyel. Az anakronizmusban sem jutott el még idáig soha, illetve a monológokkal építkezés is idetartozik. Önmaga határait kereste, és megtalálta.

Az irodalmi est videofelvételét itt tekintheti meg:

Arra a kérdésre, mi jöhet ezután, mosolyogva válaszolt Toót-Holló Tamás – Egészen konkrét formát öltött színpadi zenés darabom, az Aranyhajú hármasok, amelynek szövegkönyvét és dalait az egyik leghíresebb érckori példázatunk, az aranyhajú gyermekek magyar üdvtörténete nyomán írtam. Az aranyhajú gyermekekről – és velük együtt a mitikus magyar aranykorról – szóló tanulmánykötetem alapján születik a zenés színpadi mű. Ez egy sodró lendületű rítusjáték lesz, amely a magyar megmaradás szűnni nem akaró erejét mutatja fel. Az aranyhajú gyermekek története Toót-Holló Tamás felfogása szerint nem más, mint az első magyar nemzeti sorstragédiánk rejtve rejtező leírása. A szerző ennek megfelelően az aranyhajú gyermekekben a magasban lévő haza kincses hírvivőit fedezi fel, ősmítoszként azonosítható történetükben pedig a magyar ősvallás egyik rejtve rejtező emlékét, táltoshitű őseink valaha volt napkultuszát ragyogtatja fel.

