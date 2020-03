Több szervezet is üdvözli a kormány kultúrát is érintő döntéseit

Erről a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete is közleményt adott ki.

Több szervezet is üdvözli a kormány szerdai, a kulturális szférát is pozitívan érintő döntéseit, erről a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete is közleményt adott ki.

A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége üdvözli a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következményeinek enyhítésére a kormánya által bejelentett gazdasági, munkahelyvédelmi intézkedéseket, amelyek a kultúra területét is érintik.

„A várhatóan súlyos gondokkal megküzdő szektorokban, így a kulturális turizmusban és a kulturális szolgáltatások területén eddig bejelentett enyhítések – június 30-ig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken – a köztestület megítélése szerint üdvözlendő kormányzati lépések, azok az egész kulturális – azon belül a művészeti – szférát segítik.

Az MMA kész az intézkedési tervek és csomagok egyeztetésére, támogatására” – olvasható az összegzésben.

A Vidéki Színházigazgatók Egyesülete is üdvözli és megköszöni, hogy a kormány ilyen gyorsan reagál az ágazatok problémáira és máris megkezdte az intézkedéseket a válságos helyzetben – tartalmazza a szervezet közleménye.

„A vidéki színházak életében mindenki számára nagy segítség a járulékok befizetésének elengedése, az egészségbiztosítás díjának törvény szerinti minimalizálása, az általánosan adott, a hitelek befizetésére vonatkozó moratórium, a munkáltatók és a munkavállalók közötti, a munkahelyek védelmét elősegítő, veszélyhelyzetre vonatkozó szabályainak kidolgozása” – írták, hozzátéve, üdvözlik ezeket a lépéseket és várják a további intézkedéseket.

Borítókép: illusztráció / Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára.