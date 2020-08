Tánc a dobozon kívül: a Szamos-parton lép fel a kolozsvári opera balettkara

Az előadás, a tánc, a zene iránti szeretetről, a betartott algoritmusokról, önmagunk kibontakozásáról, az egymásra figyelésről szól.

Friss és különleges kortárs táncelőadást ígér közönségének a Kolozsvári Magyar Opera balettkara. A Tánc a „dobozon” kívül (Dance out of the box) című produkciót augusztus 6-án csütörtökön, este nyolc órától mutatják be az opera Szamos-part melletti udvarán – írja a Maszol.

Az opera közleménye szerint az előadást Jakab Melinda állította színpadra, a színpadkép és a jelmezek Ledenják Andrea munkái.

Mit jelent a mai világban megőrizni az identitásunkat? Mit jelent dobozban élni? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a darab rendező-koreográfusa, akinek elmondása szerint a táncművészt legfőképp a test és lélek összekapcsolódása izgatja a táncban.

TÁNC A ,,DOBOZON” KÍVÜL / DANCE OUT OF THE BOX Életképek a baletteremből… 🕺💃Respirația artiștilor în sala de balet…🕺💃Táncosok / Dansatori: Viorica Bogoi, Andreea Popa, Simina Oprean, Indrei Antonia, Alin Rîpă, Kálmán Róbert Attila, Sergiu HosuKoreográfus / Coregraf: Jakab MelindaJegyek / Bilete: [https://eventbook.ro/other/bilete-tanc-a-dobozon-kivul-dance-out-of-the-box](https://eventbook.ro/other/bilete-tanc-a-dobozon-kivul-dance-out-of-the-box) Közzétette: Kolozsvári Magyar Opera – 2020. augusztus 4., kedd

„Az előadás, a tánc, a zene iránti szeretetről, a betartott algoritmusokról, önmagunk kibontakozásáról, az egymásra figyelésről szól.

Arról, hogy miként hozhatunk ki a legtöbbet, a legjobbat az adott helyzetből, kreatívan, játékosan, dobozon kívüli állapotban” – tette hozzá Jakab Melinda.

Az előadás alkotói Viorica Bogoi, Andreea Popa, Simina Oprean, Antonia Indrei, Alin Rîpă, Kálmán Róbert Attila és Sergiu Hosu.

Borítókép: Kolozsvári Magyar Opera / facebook