Szívbéli zarándoklatra hívnak a szervezők

Kovács Patrícia személyében egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező játékos is csatlakozik nyáron a Motherson-Mosonmagyaróvár élvonalbeli női kézilabdacsapatához. Az irányító-átlövő az osztrák és a német bajnokságok mellett, már a magyar élvonalban is szerepelt, ahová most örömmel tér vissza.