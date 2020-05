Rodolfo előtt tiszteleg a kecskeméti múzeum legújabb virtuális tárlata

Az idén 109 éve született Rodolfo előtt tiszteleg a Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelye vándorkiállításának virtuális bemutatásával – közölte az intézmény.

A kiállítás közzétételének időpontja május 16-ához, Rodolfo születésnapjához kapcsolódik, ugyanis tiszteletére néhány éve a fiatal bűvészek a magyar bűvészet napjaként ünneplik ezt a napot.

A múzeum tájékoztatása szerint Rodolfo legendássá vált „Vigyázat, csalok!” mondatával a figyelemfelkeltésen túl arra a paradoxonra hívta fel a figyelmet, hogy minden csak illúzió. Ami csodának tűnik, csak az ügyes kezű bűvész mutatványa, aki nem csak a tárgyaival játszik, hanem a nézőivel is.

A legendás és világhírű bűvész, Gács Rezső hagyatékát a Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelye őrzi. Mint írják, Rodolfo személyét és művészetét vándorkiállítások bemutatásával, valamint a virtuális tárlat segítségével tartják kulturális emlékezetben. A kiállítás több lehetőséget kínál: Rodolfo élete és munkássága új szempontok szerint mutatható be, de hozzákapcsolhatók olyan online tartalmak is, melyek az eredeti tárlatban nem szerepelnek. Ezen túl a múzeumi digitalizálás munkájába is betekintést kapnak az érdeklődők.

A Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai a veszélyhelyzet idején tagintézményeik közösségi oldalain naponta megjelenő sorozatokat indítottak. A felnőtteknek szóló Virtuális múzeumpercek egy-egy gyűjteményi darabot, múzeumi egységet, érdekes kutatási témát mutatnak be az érdeklődő közönségnek, az intézmény minden szakterületéről. A gyerekeknek szánt Kreatív múzeumpercek sorozat ismereteket közvetít és alkotásra ösztönzi a kicsiket és nagyokat egyaránt. Néhány hete pedig elindították a virtuális kiállítások sorozatát is, melynek keretében nagy sikerrel mutatták be a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále anyagát.

Borítókép: Rodolfo (jobbra) a Fővárosi Nagycirkuszban 1964-ben