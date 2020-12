Potápi: új lendületet vitt a diaszpórába a Kőrösi Csoma Sándor-program

A Kőrösi Csoma Sándor-program az elmúlt évek során a magyar nemzetpolitika egyik sikertörténetévé vált, amelynek eredményeképpen új lendületet vett a magyar élet a diaszpórában – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt idézve a Miniszterelnökség.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Potápi Árpád János a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor-programban Latin-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában szolgálatot teljesítő ösztöndíjasok záró, online tartott konferenciáján azt mondta, hogy 2013-ban úttörő jelleggel indították el a programot, hogy kapcsolatot teremtsenek a diaszpóraközösségek, az anyaország és a Kárpát-medence között, valamint megerősítsék identitásukban azokat a magyar közösségeket, szervezeteket, amelyek akár többezer kilométerre működnek Magyarországtól.

A program akkor 47 ösztöndíjassal indult, azóta 656-an vettek benne részt. Idén a déli féltekén nyolc országban 31 fogadószervezet mellett 36 ösztöndíjas tevékenykedett március 1. és november 30. között – tudatta.

Az államtitkár úgy fogalmazott, a hét éve indított program „gyümölcse mára beért”: új hétvégi magyar iskolák, népzenei és néptáncegyüttesek, hagyományőrző és cserkészcsapatok, valamint sok magyar kulturális program, kezdeményezés hirdeti a világon, hogy „a diaszpórában életerős magyar közösségek élnek, akik büszkék magyarságukra”.

Mindez nem valósulhatott volna meg a program ösztöndíjasai nélkül, akik hídszerepet töltenek be az anyaország és diaszpóra között – jelentette ki.

Potápi Árpád János köszönetet mondott az ösztöndíjasoknak és mentoraiknak a 2020-as évben, a nemzeti összetartozás évében végzett munkájukért, és azért, hogy a koronavírus-járvány okozta nem mindennapi helyzetben is helytálltak, a megszokott munka mellett karitatív feladatokat is elláttak.

A Magyar Állandó Értekezlet döntése alapján 2021 a nemzeti újrakezdés éve, amelyben az új programok mellett folytatni kívánják az eddigieket, így a Kőrösi Csoma Sándor-programot is – olvasható a közleményben.