Öt új bemutatóval készül a Ciróka Bábszínház

Öt új bemutató, valamint felnőtteknek szóló és osztálytermi előadás is szerepel a kecskeméti Ciróka Bábszínház 2020/2021-es évadában.

Kiszely Ágnes, a teátrum igazgatója az MTI-nek elmondta: az évad első produkciójának próbái már el is kezdődtek a színházban, Veres András rendezésében A mindentlátó királylány bemutatóját szeptember 26-án tartják. A darabban két vendégszínésszel is találkozhat közönség: Csarkó Bettina és Szekeres Máté a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős, bábszínész hallgatói szakmai gyakorlatukat töltik a Cirókában.

Elkezdődtek a Címzett: Anyegin című, középiskolásoknak szóló tantermi előadás felújító próbái is, amelyben a Pesti Magyar Színiakadémia frissen végzett hallgatói is szerepet kapnak.

Az idei évadban látható lesz még a Budaörsi Latinovits Színházzal koprodukcióban létrehozott A titoktündér című előadás, amely Beck Andrea azonos című könyvsorozata nyomán óvodásoknak készül.

A Talált tárgyak osztálya című, számos különféle bábtechnikát felsorakoztató, elsősorban képekből és zenéből szőtt mese a nagyobbaknak éppen annyi izgalmat tartogat, mint a legkisebbeknek – tette hozzá az igazgató.

A karanténidőszak alatt született izgalmas házi produkciókból Szörényi Júlia rendezésében láthatnak majd a nézők egy különleges, szórakoztató előadást. A középiskolásoknak Vidovszky György rendezésében készül új tantermi darab Orwell Állatfarm című regényének felhasználásával.

Kiszely Ágnes kiemelte: decemberben ezúttal is beköltözik a Cirókába a Mikulás. A népszerű Mikuláskuckó idei meséje A mézeskalács illatú csillag lesz, de műsorra tűzik az óvodai és iskolai környezetben is játszható Mátyás meséket is.

Az új produkciók mellett megújult szereposztásban lesz látható az elmúlt évadok három nagysikerű előadása: A csomótündér, a József mondá Máriának, valamint a Piros! Sárga? Kék, amely a 4 éven aluliakat megszólító babaelőadás.

A szeptember végén induló Vasárnapi Mesébelépő játékban Szegedi Katalin grafikus rajzait gyűjthetik a gyerekek, amelyek segítségével a színház működésébe nyerhetnek bepillantást. A játék idei koncepciója ugyanis az, hogy megmutassák a nézőknek, a színészek mellett kik dolgoznak még a bábszínházban.

A társulat – amennyiben a járványhelyezt ezt lehetővé teszi – az új évadban is szeretné előadásaival látogatni a kecskeméti kórház gyermekosztályát.

Ősztől folytatódik a Pestiek a Budai utczában elnevezésű ifjúsági, felnőtt sorozat, amely októberben Fabók Mariann játékával, Mikszáth Kálmán A fekete kakas előadással veszi kezdetét.

A színház első vendégszereplése október 3-án lesz a X. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén a középiskolásoknak szóló Hamlet előadást mutatja be a társulat.

A Ciróka Bábszínház szervezésében kétévente megvalósuló Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozójának őszi időpontját a járvány miatt elhalasztották, a rendezvényt az évad végén, az előzetes tervek szerint június 12. és 16. között tartják majd meg.