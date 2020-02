Összeállt a Magyar Mozgókép Szemle teljes programja

Teljes és nyilvános a Magyar Filmdíj 2020 – Magyar Mozgókép Szemle programja. Február 26. és 29. között 59, Magyar Filmdíjra jelölt művet vetítenek a Corvin moziban.

Idén összesen 114 alkotást neveztek az alkotók a szemlére, amelyet a Magyar Filmakadémia Egyesület a Nemzeti Filmintézet támogatásával rendez meg.

Az előzsűri által kiválasztott 59 művet nagy vásznon tekintheti meg a közönség: a televíziós forgalmazású filmeket ingyenesen, a nagyjátékfilmeket 500 forintos áron

– közölték a szervezők kedden.

A Magyar Mozgókép Szemlén versenyen kívüli alkotásokat is vetítenek és szakmai programok is színesítik a filmes esemény kínálatát. A jegyelővétel február 22-én, szombaton indul.

A Magyar Filmdíjra huszonnyolc kategóriában jelöltek alkotásokat. A legjobb játékfilm díjára a Valan (rendező: Bagota Béla), az Akik maradtak (Tóth Barnabás), a Drakulics elvtárs (Bodzsár Márk), a FOMO – Megosztod és uralkodsz (Hartung Attila), valamint az Apró mesék (Szász Attila) pályázik, de látható a szemlén a Guerilla, a Seveled, a Most van most, a Szép csendben és a Szeretlek mint Állat! is.

A tévéfilmek közül a Foglyok, az Egy másik életben, a Házasságtörés és a Nino bárkája a jelölt, szerepel továbbá a programban a Cseppben az élet, a Tabukról tabuk nélkül, az Alvilág, a 200 első randi és A mi kis falunk című televíziós sorozat egy-egy epizódja, valamint tíz-tíz animációs, ismeretterjesztő, kisjáték- és dokumentumfilm.

A jelölt filmek mellett az internetes világból jövő mozgóképek válogatásából, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak filmjeiből, valamint a Magyar Filmakadémia Egyesület Életműdíjas alkotóitól is láthat egy-egy filmet a közönség.

A programban szerepel Szabó István Apa – Egy hit naplója című alkotása, Gertler Viktor Az aranyember című filmje, András Ferenc Veri az ördög a feleségét című filmje, Bereményi Géza Eldorádó című alkotása és Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk című filmje is.

A szakmai programok közül kiemelkedik az újonnan megalakult MADOKE (Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete) nyílt vitafóruma a Magyar Filmakadémia szervezésében, amely a dokumentumfilmes műfajok határairól és alkotóiról szól.

A Magyar Mozgókép Szemlét február 25-én Szabó István új filmje, a Zárójelentés nyitja a Corvin moziban. A Magyar Filmdíj győztes alkotásait a Magyar Filmakadémia tagjai titkos szavazáson választják ki, a díjátadót március 5-én este a Vígszínházban rendezik meg.

A teljes program a www.mozgokepszemle.hu-n olvasható.