Női léttel foglalkozó filmeket mutatnak be a Cervantes Intézetben

A Női tér filmciklus a női szerepvállalás és témafelvetés jelentőségét hangsúlyozza.

Női tér címmel három kortárs spanyol filmet és négy rövidfilmet vetít novemberben ingyenesen a budapesti Cervantes Intézet.

Idén több olyan esemény is zajlott Spanyolországban, amelyek a női esélyegyenlőségre hívták fel a figyelmet. A Női tér filmciklus a női szerepvállalás és témafelvetés jelentőségét hangsúlyozza, bemutatva a kortárs spanyol film nőiséggel foglalkozó alkotásait – közölte a Cervantes Intézet.

Mint a közlemény emlékeztet, a keddenként vetített alkotások mindegyikét nő rendezte, az ő gondolatvilágukon és problémafelvetéseiken keresztül a női léttel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket járják körbe.

A sorozat november 3-án Xiana do Texeiro dokumentumfilmével indul. A Tódalas mulleres que conezo (Az összes nő, akit ismerek) asszonyok élményein keresztül mutatja be, hogy az utcákon mennyire az erőszak és a férfivilág uralkodik még napjainkban is. Az önironikus, közvetlen film annak a története, hogy miként képesek a nők támogatólag egymás felé fordulni.

Egy héttel később egy harminc éves, felsőbb körökből származó ügyvédnő történetét ismerheti meg a budapesti közönség. A La filla d’algú (Az úrilány) főhőse, Eli gyermeket vár. Aznap, amikor egy nagy sajtóvisszhangot keltő per szóbeli tárgyalása lenne – melyre apjával, egy híres barcelonai ügyvéddel együtt régen készülnek -, az édesapja eltűnik.

Miközben keresi őt, Eli olyan valósággal találja szemben magát, amely igencsak felborítja családi és érzelmi egyensúlyát – ismerteti a közlemény a film történetét.

Marina Lameiro Young & Beautiful (Fiatal és szép) című filmje négy fiatalról szól, akik úgy döntöttek, hogy saját feltételeik szerint fognak élni, harminc évesen azonban még mindig messze vannak attól, hogy azok az önálló, magabiztos felnőttek legyenek, amiként mindig is képzelték magukat.

A társadalom afelé lökné őket, hogy hagyjanak fel „önző” vágyaikkal, de mindegyikük a párbeszéd útján kísérli meg identitását megtalálni. Így kezdődik el egy intim beszélgetés köztük és Marina barátnőjük között, aki egyben a film rendezője is.

A filmciklus záró alkalmán, november 24-én a nőiség témájával foglalkozó, arra reflektáló négy rövidfilmet mutat be a Coordinadora Trama válogatása. A szervezet a nők által készített filmes, videó- és multimédiás tartalmak népszerűsítésén és bemutatásán dolgozik Spanyolországban.

A filmeket eredeti (gallego, katalán és spanyol) nyelven, angol felirattal vetítik a budapesti Cervantes Intézet Vörösmarty utcai székházában.