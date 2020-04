Népszokásokat bemutató beszélgetéseket is kínál a Dankó Rádió

Még inkább szeretnék közelebb hozni a hallgatókat lélekben egymáshoz.

A versrészletek, nóták és operettek mellett régi húsvéti népszokásokról és a betegségűző nagypénteki mosdásról is hallhatnak az érdeklődők a Dankó Rádió ünnepi műsoraiban – adta hírül az MTVA Sajtó Osztálya.

„Különleges húsvét lesz az idei, hiszen a szokásos közös ünneplés, összejövetelek, locsolkodás helyett ebben az évben az ünnep a kialakult helyzetre tekintettel a távolságról is szólni fog: akár országon belül, akár országhatárokon túl, vagy csak a falu másik oldalán.

Éppen ezért a Dankó Rádió még inkább igyekszik közelebb hozni a hallgatókat lélekben egymáshoz, hogy senki se érezze magát egyedül” – olvasható a közleményben.

Mint írják, a Tudod-e még az én nótám című műsorban Popovics László régi húsvéti népszokásokról beszélget a hallgatókkal vasárnap és hétfőn. Szintén a húsvéti népszokásoké lesz a főszerep a Jó ebédhez szól a nóta című déli műsorban, ugyanis Budai Beatrix a nemzeti összetartozás évének jegyében csütörtöktől hétfőig a határon túli húsvéti népszokásokat mutatja be.

A Tudta-e című napi népzenei szótárban Juhász Katalin néprajzkutató a hét jeles napjait veszi számba, szó lesz például a betegségűző nagypénteki mosdásról is. A műsor – a Dankó Rádió Facebook oldalán is megtalálható – videóváltozatában a fővároshoz közeli Csömörön és Ecseren készült fotókon is láthatják az érdeklődők ezt a hagyományt, miközben a háttérben Sebestyén Márta énekeli a Nagypénteken mossa holló a fiát kezdetű kalotaszegi népdalt.

A sorozat húsvéthétfői adása szintén az ünnep körül forog majd, videóváltozata pedig a Dankó Rádió Facebook oldalán lesz elérhető.

A húsvéthoz köthető versrészletek mellett nóták és operettek, többek között Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc és Kacsóh Pongrác művei szólalnak meg Erdélyi Claudia válogatásában nagypénteken és nagyszombaton az Az a szép című műsorban, míg húsvéthétfőn már a vidámabb, örömtelibb dallamoké lesz a főszerep.

A népzene iránt érdeklődőket húsvétra készült ünnepi dallamokkal várja Vasváry Annamária este 20 órától a Táncházban – tartalmazza a közlemény.

Borítókép: illusztráció / Sebestyén Márta népdalénekes