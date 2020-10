Megújultak a busójárás színterei Mohácson

A színvonalas kiszolgálás elengedhetetlenné tette a rendezvény egyik fő helyszíneinek számító Deák tér és a Hősök parkja teljes rekonstrukcióját, a Busóudvar korszerűsítését, az infrastruktúra megújítását.

Egy több mint 850 millió forintos beruházás eredményeként újították fel és építették át a busójárás központi színtereit, s szereztek be a rendezvények színvonalát emelő eszközöket Mohácson – közölte az Duna-parti város önkormányzata az MTI-vel.

A mohácsi önkormányzat közleményében emlékeztetett arra, hogy immár tizenegy esztendeje képezi az UNESCO szellemi kulturális örökség részét, így egyre több látogatót vonz a busójárás. A fejlesztések indokaként hozzátették: a tömegek színvonalas kiszolgálása elengedhetetlenné tette a rendezvény egyik fő helyszíneinek számító Deák tér és a Hősök parkja teljes rekonstrukcióját, a Busóudvar korszerűsítését, a rendezvényt szolgáló infrastruktúra megújítását.

Mint írták, a tavaly nyár óta zajló beruházások részeként a busójárásra érkezők gasztronómiai ellátását szolgáló, a máglyagyújtás Széchenyi téri helyszínétől háromszáz méterre lévő Deák teret rendezvénytérré alakították. A téren egy négyszáz négyzetméteres vízmedence létesült, amelyet rendezvények alkalmával kiürítenek és nézőtérré alakítanak. A park tengelyében lévő rendezvényterületet árusító sávvá alakították, ott a kitelepülő árusok számára elektromos áram, víz- és szennyvíz-csatlakozási lehetőséget biztosítottak.

A fejlesztések révén csaknem tízezer négyzetméternyi felületet láttak el burkolattal – jelentős részben térkövekkel -, sétányokat építettek, növényeket telepítette, korszerűsítették a közvilágítási rendszert és utcabútorokat helyeztek el. Így a Deák tér és a Hősök parkja tömegrendezvények időszakán kívül városi közparkként funkcionálhat – írták a közleményben.

Megvalósult a park területén meglévő műalkotások restaurálása, áthelyezése is, a tér keleti oldalán pedig Trischler Ferenc szobrászművész munkája, a három alakos Busók ördögkeréken című szoborcsoportot állították fel.

A Busóudvarban a kor elvárásainak megfelelő élményelemeket kínáló technikai fejlesztések is megvalósultak, interaktív kiállítás jött létre. Emellett a busójárás színvonalát javító eszközöket is beszereztek, így egyebek mellett egy negyven négyzetméteres LED-fal, motoros fedésű színpad, korszerű hang- és fénytechnikai berendezések, több mint száz kézműves sátor és másfél száz sörpadgarnitúra is a városba került.

Az önkormányzat közlése szerint a fejlesztések illeszkednek a mohácsi közterületek felújításával kapcsolatos önkormányzati programba. Ennek részeként tavaly adták át a városban a több mint félmilliárd forintból megújult, 2,5 hektáros zöldfelületű Szepessy parkot is.

Borítókép: Busók házalni mennek a mohácsi busójárás ötödik napján, 2020. február 24-én.