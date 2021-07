Megjelent a Magyar Konyha magazin Balaton 2021 Gasztrokalauza

Szinte rutinná vált a hazai nyaralóvendégek körében, hogy nem indulnak el a Balatonra a Magyar Konyha magazin Balaton-gasztrokalauza nélkül.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

Ez a könyvecske nem étteremkalauz, hanem kulináris útikönyv. A teljes palettát ajánlja, vendégasztalokat, kultúrbisztrót, fűszerkerteket, sajtkészítő műhelyt, levendulást, csilifarm-látogatást és természetesen a déli és az északi part legjobb borászatait – írja a Magyar Nemzet. Újdonság, hogy több budapesti vendéglátóhely leköltözött a Balatonra, akár egy-egy pop up vacsora idejére. A kiadványban az új helyet piktogram jelzi, ahogy az egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyeket és azokat is, amelyek szállást is kínálnak: szinte az év minden napjára juthat egy kedvenc.

A járvány nem törte meg a tóparti vendéglátás lendületét, stílusbeli sokszínűség, kreativitás és ötletesség jellemzi a legtöbb helyet. Egyre változatosabb az étlap is.

A hagyományos balatoni konyha, a helyi alapanyagokra épülő beach food mellett idei újdonság a hamburgerezők, a BBQ és grillező helyek számának növekedése. Ma már nehezen találunk olyan minőségi éttermet, strandbüfét vagy delikátboltot, ahol ne használnák vagy árulnák a balatoni régió termékeit.

Az igényesebb vendégek már jól ismerik a balatoni alapanyagokat, a keszthelyi tokhalat, a tapolcai pisztrángot, a fenyvesi angus marhát, a tekeresvölgyi sajtot, a szemesi spárgát vagy a Péklány kovászos kenyereit. Régi álom válik ezzel valóra: kialakulni látszik a termelő–vendéglős–vendég regionális kapcsolata, minden színvonalas konyha alapja. Mindehhez kellett a borászok támogatása, a közösségi terek, piacok összefogása, és annak a ténynek a felismerése, hogy a balatoni vendéglátás nemcsak üzleti vállalkozás, hanem életérzés is.

A Magyar Konyha nyári száma bővebben is bemutatja Pálffy Gyula pincészetét Köveskálon, de ellátogat Nagykörűre, Magyarország cseresnyéskertjébe is, ahol a gyümölcsökön kívül házi tészta, sajt, lekvár, mangalicatermékek sora várja a piaclátogatókat. Szó esik még mennyei paradicsomokról, fagylaltról és jeges desszertekről, nyári koktélokról és juharszirupról is.

A Variációk egy témára sorozatban ezúttal könnyű, nyári főzelékek kerültek terítékre.

Kiderül, hogy az evés-ivás legnagyobb magyar költője, Berda József hogyan szidta a hanyag henteseket, trehány szakácsokat, s hogy mi volt a titka a Légrádi Testvérek Vendéglőjének, amely az 1980- as évek második felétől lett a magyar és nemzetközi elit kedvenc étterme. Hazai és világsztárok sora adta egymásnak a kilincset a Magyar utcában – hogy köztük volt-e Mick Jagger, kiderül a Magyar Konyha nyári számából.