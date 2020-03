Megjelent a Hagyományok Háza válogatáslemeze

A hanganyagok a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatokból álltak össze.

Megjelent a Hagyományok Háza 2002 óta tartó Táncház-Népzene lemezsorozata következő darabja.

Az eddigi anyagokon számos tehetséget mutattak be, a magyar folklórban kiemelkedő idősebb népzenészek mellett a fiatal muzsikusok is lehetőséget kaptak. A hanganyagok a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatokból állnak össze, és kizárólag stílushű, autentikus előadásban megszólaló vokális és hangszeres népzenét mutatnak be – közölte a Hagyományok Háza hétfőn.

A lemezsorozat szerkesztője és zenei rendezője Árendás Péter, a zsűri tagja még Agócs Gergely és Navratil Andrea. Az idei albumon többek között Felső-Tisza-vidéki, Aranyos-vidéki, magyarózdi, vajolai és mezőföldi hangszeres zenét, imregi, rimóci, magyarszováti és gerléni énekeket, somogyi, dél-alföldi és bukovinai citerás dallamokat, valamint dávodi tamburamuzsikát hallhatnak az érdeklődők.

Közreműködik többek között a Fonó, a Dobroda, az Arató, a Pendergő és a Ritka zenekarok, Debreczeni-Kis Helga, Barna Anikó és Légrády Eszter citerások, Manninger Katica, Milus Fruzsina és Vaskó Dorottya énekes.

