Meghosszabbította a jelentkezési határidőt a Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet idén huszonkettedik alkalommal hirdette meg Országos Szőttespályázatát. A kiírók az alkotásokat augusztus 26-áig várják.

„Háromévenként hirdetjük meg a Heveshez köthető, de napjainkra országossá, s Kárpát-medencei szintűvé fejlődött pályázatunkat. Fontosnak tartjuk, hogy más pályázatunkhoz hasonlóan e kezdeményezést se a fővároshoz, hanem egy nagy múltú, hagyományápoló központokhoz kössük. Pályázni olyan esztétikailag, formailag és funkcionális szempontból is kimagasló színvonalú alkotásokkal lehet, amelyek a Kárpát-medencei népi szőtteshagyományt tekintik forrásnak”

– foglalta össze a kezdeményezést Illés Vanda, a Hagyományok Háza osztályvezetője.

A vírushelyzet miatt a határidő meghosszabbítása mellett döntöttek, s a díjátadót, s az ahhoz kapcsolódó konferenciát is egy későbbi időpontra, október 2-ára tervezik. E jeles eseményre is az ország minden részéről, s a határon túlról is várunk érdeklődőket. A szimpózium – a visszajelzések alapján – mindenki számára hasznos, hiszen a zsűritagok részletesen elemzik a pályamunkákat, s indokolják is döntésüket.

A külhoni magyar mesterek is rendszeres és visszatérő résztvevői a szőttespályázatnak, különösen Erdélyből és Délvidékről érkeznek alkotások.

„Az anyaországból a nádudvariakat említhetem, kézműveseik kimagasló darabjaikkal emelik évről-évre a verseny, s a konferencia színvonalát”

– árulta el Illés Vanda.

Közölte, a beküldők legnagyobb része inkább a vászonszövést helyezi előtérbe. Viszont, a határon túlról az elmúlt évben nagyon igényes gyapjúszőttes érkezett, amely méltán érdemelt díjat is. A darab híven követi a hagyományokat, de jól beilleszthető a kortárs lakáskultúrába is. Szerencsés, hogy az ilyen jellegű szőnyegek is divatba jöttek, így e textilhagyományok a 21. században is töretlenül élhetnek tovább.

Borítókép: szövőszék